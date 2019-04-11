2019《中国省域竞争力蓝皮书》发布 中部地区竞争力攀升

人民网北京4月11日电 今日，中国社科院2019年第13部《中国省域竞争力蓝皮书》在北京发布，中智科学技术评价研究中心理事长、福建省新闻出版广电局原党组书记、《中国省域竞争力蓝皮书》的主编之一李闽榕介绍，从全国省域经济综合竞争力的区域发展势头看，东部地区仍然保持领先势头，总体综合竞争力比较强，从这两年的表现来看，一个很突出的现象就是中部地区的综合竞争力在不断攀升。

在谈及全国四大区域内部经济综合竞争力方面，李闽榕介绍，从东部地区来看，排位没有发生任何变化，保持了上一年的排位，说明发展的趋势相当稳定，基础也相当稳定；中部地区排位略有变化，河南省排位是下降了1位，山西省上升了4位，本区内部的排位没有发生任何变化，说明发展趋势也是比较稳定的；西部地区，在区域内部只有两个省发生了微小的变化，内蒙古降了一位，陕西省提升了一位；东北地区，在区域内没有发生变化，但是在全国的排位，从3个省来看都发生了变化，辽宁和黑龙江上升了1位，吉林下降了3位，这反映出东北地区经济发展波动大于其他另外三个大区域内部的变化。

李闽榕表示，可以从四个方面理解省域经济综合竞争力在新一年度的变化特征：

第一，省域经济综合竞争力排位整体比较稳定，但少数省份长期变化趋势比较明显。

第二，省域经济综合竞争力客观体现了我国各省域宏观经济调控的水平与能力。

第三，产业经济竞争力是推动各省域经济综合竞争力上升的重要驱动力。

第四，经济发展水平是省域经济综合竞争力的基础，需要科技、金融、教育、环境等众多因素共同发挥作用。

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