新华网评：“破旧”上见魄力，“立新”上见眼光

毛同辉

画好生态画、筑梦高精尖、培育新经济、壮大新动能……当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，自党的十九大以来，各地以供给侧结构性改革为主线，认真贯彻新发展理念，在积极探索高质量发展上迈出坚定步伐，取得可喜变化。

何谓高质量发展？在笔者看来，高质量发展最直接、直观的体现和标准就是看是不是坚持了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，这些新发展理念是不是在发展实践中落到了实处、见到了效果。具体到每一个地区，高质量发展又有着各自不同的内涵，要看在贯彻新发展理念上是不是更好地契合了当地的资源禀赋，是不是突破了制约当地发展的瓶颈因素，是不是因地制宜对产业结构进行了富有成效的“刷新”和重构，GDP是不是绿意更葱茏，人民获得感是不是显著提升，等等。

以北京为例，近年来按照“四个中心”新的城市战略定位，蹄疾步稳走上高质量发展之路。2018年，北京人均GDP达2.13万美元，全员劳动生产率达24万元/人左右，创下两个“全国第一”。这充分说明，过去那种拼速度、拼资源、拼要素的老路子已“行至水穷处”，只有破旧立新、走高质量发展之路才能迎来“坐看云起时”。

但所谓“破旧立新”并不是随意地“破”，盲目地“立”，而要在“破旧”上见魄力，“立新”上见眼光。

从“破旧”来说，不破不立，需要“破”的是过去唯GDP马首是瞻的发展观、政绩观，是高能耗、高污染的落后产能，是处于产业链低端、低附加值、低技术含量的无效低效供给。“破”如同一场革命，需要有放弃眼前利益的勇气，还要有壮士断腕的决心，既要“减存量”，为引入高端要素腾出宝贵空间；也要“控增量”，严把新增产业准入关。

就“立新”而言，“新”不是刻意标新立异，而是鼎故革新，推陈出新。“新”首先是理念之新，要把“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念在头脑、实践中牢牢树立起来，落实下去。在发展中，既要坚持创新驱动发展战略，培育新动能，打造新引擎，也要抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，对传统产业改造升级，让老产业焕发新活力。

摆脱传统路径依赖，探索高质量发展新路，坚持创新驱动、绿色发展、人民共享……我们坚信，一个经济发展动能强劲、生态环境天蓝水碧、百姓获得感显著提升、整个社会更富生机和活力的新未来，会在我们锲而不舍的坚持和笃定坚实的奋斗中向我们走来。

(责编：曹昆)