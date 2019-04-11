高能环境：去年净利营收同比增长逾60% 增幅创三年新高

桃李芬芳花正艳，年报披露正当时。

日前，多家环保上市企业现已先后公布2018年年报，融资环境趋紧、PPP项目清库等影响，行业表现大幅受挫。亏损队伍不乏曾经的佼佼者，但是也有一些绩优股逆势走强。

4月9日晚间，高能环境（603588）发布2018年年报。报告显示，公司2018年营收37.6亿，同比增长63.20% ，增幅为4年以来新高；归母净利3.24亿，同比增长69.12%，增幅创3年新高。截止2018年底，公司总资产近85亿元，较期初增长42.34%。

在行业整体业绩停滞甚至大幅下滑的情况下，高能环境缘何快速增长，实现稳中有进、进中向好发展？背后有哪些大手笔、大动作？

板块联动，营收净利创新高

报告显示，高能环境是国内专业从事固废污染防治技术研究、成果转化和提供系统解决方案的国家高新技术企业之一。公司主要从事环境修复和固废处理处置两大业务领域，形成了以环境修复、危废处理处置、生活垃圾处理、一般工业固废处理为核心业务板块，兼顾工业废水处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。

土壤修复订单激增，带动业务加速增长。2018年，环境修复板块新增订单20.79亿元，同比增长98.95%，根据市场公开招标数据统计，市场占有率居行业第一。其中，5,000万元以上金额较大的项目12个，合计金额14.40亿元，占订单总额的69.26%，项目呈单笔金额变高，订单增量大的趋势，成为重要的业绩增长点。2018年，公司顺利中标金额为3.96亿元的“苏州溶剂厂原址南区地块污染土壤及地下水治理修复项目”，创单笔土壤修复订单合同额历史新高，充分体现公司在该领域的竞争实力。在公司整体战略指导下，环境修复板块成绩斐然，实现收入12.95亿元，同比增长68.55%。预期今明两年行业将维持40%以上的增速，将受益行业订单增长。

危废产能快速投运，增强内生造血能力。2018年，危废处理处置板块经营情况良好，营收11.62亿元，同比增长89.12%。公司在手4个危废处置项目已完成技术改造，危废处置效率及能力进一步提升，在手牌照规模超过50万吨/年。2019年，伴随乐山高新区犍为新型工业基地静脉产业园固废项目、四川省凉山州甘洛危废项目、高能青蓝危废处理综合利用项目等新建项目陆续进入建设阶段，高能时代环境(滕州)环保技术有限公司着手技改/扩产计划，新增危废牌照将达30万吨/年。

生活垃圾处理增厚业绩，深化全渠道布局。2018年，高能环境大力推进垃圾焚烧项目建设，泗洪县生活垃圾焚烧发电特许经营项目（一期）建成并投入运营，和田市生活垃圾焚烧发电项目、濮阳市静脉产业园综合垃圾处理项目、岳阳市生活垃圾焚烧发电项目、贺州市生活垃圾焚烧发电项目进入全面建设阶段，此外，还取得北京顺义垃圾焚烧发电项目的托管运营权利，待全部投产后总产能预计8,800吨/日。目前，公司发挥优势，积极拓展市场，在垃圾处理领域做到了产业链全覆盖并形成协同。生活垃圾处理板块实现收入94,825.82万元，同比增长154.53%。

战略落地，稳步转型迎蜕变

除了多元化发展，高能环境的稳健发展还有赖其审慎的市场策略与经营理念。2018年初，高能环境掌舵人就敏锐地预测到行业“严冬”即将来袭，制定了一系列发展战略，持续增强价值创造能力，取得显著成效。

“东进南下”策略保障项目质量。2018年，高能环境实施“东进南下”策略，深耕东南、华北、西南等经济相对发达地区业务，聚焦长期可持续经营的优质项目，打造长期经营的核心竞争力，全年新增订单同比增长136.44%。

资本配置战略提供有力业绩支撑。高能环境2018年8月底完成8.4亿可转债发行。同年，公司收到12亿元绿色债挂牌转让无异议函，其中一期6亿元绿色公司债券已于2019年3月成功发行。充足的在手资金将加快公司订单释放业绩速度，为19年全年业绩增长提供保障。

加强资金回笼，现金流和净利明显改善。2018年，高能环境经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，同比大幅提升217.15%。伴随2019年公司垃圾焚烧项目进入投产高峰，资本支出预计将于2019年见顶，并带来新的利润增长点。加之土壤修复业务现金流回款好、垫资少，2020年以后公司现金回款情况有望大幅改善。由此，预计公司外部经营质量将进一步提升，实现更高质量发展。

行业分析人士指出，高能环境2018年年报数据是在行业经历“严冬”的背景下，稳健发展，完成的耀眼一跃，非常不简单。这既得益于公司明确的企业定位和发展战略，也得益于公司“去伪存真”的企业文化。可以预见，在重返“现金流”管理的今天，环保行业未来几年将加速洗牌，市场份额将进一步集中在优秀企业和品牌手里,行业龙头股企业将充分受益。 （注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：曹昆)