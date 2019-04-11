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太平人寿践行精准扶贫 极致服务助推惠民保障

2019年04月11日19:01  来源：人民网-财经频道
 

国家所需，太平所向，太平人寿作为中国太平旗下专业寿险子公司，在政企联动、创新服务等方面不懈尝试，积极推进精准扶贫，通过构建及优化“四大平台”，达成社会责任与商业利益的有机结合。

太平人寿：逆势增长 对标先进

3月29日下午，中国太平在香港发布2018年全年业绩，整体稳中向好、跑赢大市。集团罗熹董事长发布的“1+6”中国太平新时代发展战略，明确了“到2035年建成具有全球竞争力的国际化现代金融保险集团”的目标。

作为集团旗下专业的寿险子公司，太平人寿的主力作用愈发凸显。2018年，太平人寿贡献了整个集团76%以上的经营净溢利，整体经营有六大亮点：一是原保险保费增速跑赢大市，同比增长8.5%；二是市场排名较2017年提升一位至第五位，实现争先进位；三是个险新单期交保费实现正增长，增速位居行业前列；四是代理人队伍在主要同业中增速最快，个险代理人数量逆势攀升至51.3万，大幅增长33.52%；五是获得保险公司服务评价AA级，是仅有的3家获得AA评级的人身险公司之一，连续3年获保险公司经营评价A类；六是业务品质保持领先，个险和银保渠道继续率多年保持行业前列，惠誉国际连续三年给予“A+”评级。（以上数据为人民币结算口径）

精准扶贫：发挥专业 多措并举

中国太平作为第一批参与国家定点扶贫工作单位，坚决肩负金融央企使命担当，曾被国务院扶贫办授予“全国定点扶贫工作先进集体”。

太平人寿作为中国太平旗下的专业寿险子公司，一直强调健康发展，同样也把履行社会责任放在重要位置，并始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和“真扶贫、扶真贫、真脱贫”的重要指示精神，作为重大政治任务，充分发挥金融保险优势，帮助群众脱贫致富，把优质经营带来的整体利润，留一部分投入民生保障、精准扶贫，协助政府做好社会管理。

太平人寿积极参与各类扶贫帮困捐赠活动，同时还在消费扶贫、智力扶贫、保险扶贫等非传统方式上下真功夫。

消费扶贫方面，公司倡导员工购买定点扶贫地区特色农副产品，搭建面向各级机构和个人的网络销售平台，主动将公司福利或工会活动与扶贫消费相关联，提升帮扶效率。

智力扶贫方面，公司输出太平人寿的优秀人才，派遣到贫困地区挂职，帮助当地脱贫攻坚。比如，新疆“访惠聚”精准扶贫项目，是太平人寿的一项长期性帮扶工作。2016年至今，先后派遣6名驻村工作队员和3名驻村干部，与当地干部一同建强基层、推动精准扶贫、服务当地百姓、提升治理水平。

保险扶贫方面，作为扶危济困的保险人，太平人寿深刻认识到保险和扶贫具有天然的内在联系，理应更大力度发挥保险独特作用，例如向黑龙江、贵州等地的贫困人口捐赠保险产品，用保险产品的保障功能为贫困家庭托底。

从2014年开始，太平人寿陆续在广西的北海、玉林、防城港三地开展大病保险服务，通过发挥保险主业优势开展精准扶贫，五年来为当地近52万贫困人口提供大病保障，帮助他们解决“因病致贫、因病返贫”的问题。

四大平台：凝心聚力 双赢互惠

企业常常会面临月亮和六便士的选择。企业要生存，那就一定要关注商业利益，但要能引领行业，更需要有一种超越自身利益的核心理念作指引。全力推进精准扶贫的过程，也促进太平人寿构建并优化了“四大平台”。

一是央企勇担社会责任的平台。针对脱贫攻坚，今年政府工作报告强调“精准发力、务求实效”，并提出“聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，加大攻坚力度，提高脱贫质量”。国家所需、太平所向，太平人寿充分响应十九大报告精神，“注重扶贫同扶智相结合”，通过政府投保、保险让利，让贫困人群付钱少了、报销多了，改变“因病致贫、因病返贫”的困境，通过发挥主业优势，协助政府实现精准扶贫。

二是企业品牌形象宣传的平台。太平人寿认为，认真服务好每一位贫困客户的同时，也在积极传递着公司以客户为中心、对所有客户一视同仁、为客户提供极致服务的理念。与此同时，太平人寿与当地政府形成了良好的政企互动，从而更有机会参与及服务当地经济建设。

三是培育潜在保险客户的平台。为贫困客户解决好“因病致贫、因病返贫”的问题，不仅有助于他们缓解当下的经济压力，也促进他们在以后的生活中主动思考并完善自身的保障。

四是科技赋能优化管理的平台。降本增效，向管理要效益，用科技手段减少成本支出，让太平人寿有更多的能量投入扶贫、做好扶贫。太平人寿运用科技手段优化管理，控制成本，让客户获得超出预期的体验。现在很多赔案的理赔速度可以用“秒”来计算，运营效率和服务质量进一步提升。

今年是新中国成立70周年，也是中国太平成立的90周年，作为央企成员单位，太平人寿将更加毫不犹豫地承担起央企的社会责任，充分发挥 “社会稳定器”与“经济助推器”的重要功能，倾力服务于国家的扶贫攻坚，一以贯之地践行“国家所需、太平所向”集团新时代新战略。(此文属于人民网登载的商业信息稿，文章内容不代表本网观点，仅供参考。)

(责编：曹昆)
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