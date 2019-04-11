聚焦经济社会与税收制度发展 专家热议减税降费

图为会议现场

人民网北京4月11日电（记者孙博洋） 11日，记者从中国国际税收研究会获悉，在全国第28个全国税收宣传月深入开展之际，第十一届“经济社会与税收制度发展”高层研讨会在成都举行。与会嘉宾围绕第28个全国税收宣传月“落实减税降费，促进经济高质量发展”主题进行了研讨。

据了解，此次研讨会是由中国国际税收研究会、中国税务杂志社、国家税务总局四川省税务局主办、四川省国际税收研究会、西南财经大学财税学院承办的。

在会上，国家税务总局四川省税务局党委书记、副局长刘建国介绍了四川省税务系统今年以来减税降费的工作措施，主要从促进优惠政策出台、着力政策辅导、抓好政策落实、抓实督察整改、优化纳税服务、做强系统支撑、做实统计核算、积极争取外部支持等8个方面扎实推进，减税降费工作成效明显。

会议中，中国国际税收研究会副会长兼秘书长、国家税务总局杂志社总编辑刘磊在发言时指出，2018年以来全国税务系统全面落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革的决策部署，持续优化税收营商环境，先后出台一系列支持和服务民营经济发展的26条措施，纳税人改革获得感和服务满意度明显增强。世界银行《2019年营商环境报告》显示，我国纳税指标排名比前一年提升了16位。同时，倾力推进关于“减税降费”的决策要求，全面落实力度大、内容实、范围广的各项减税降费优惠政策，大力助推经济持续健康和高质量发展。这次高层研讨会，紧扣近年来“放管服”改革和落实减税降费的工作重点，深入开展高层次多角度联动式的研讨交流，是主动回应党中央、国务院改革发展热点和焦点问题的学术行动和务实之举，对凝聚共识营造良好舆论环境、助力减税降费政策落地生根、持续深化“放管服”改革等都具有现实意义。

会上，福建省人大常委会副主任、中国国际税收研究会副会长、厦门国家会计学院教授邓力平，北京大学经济学院教授、财政学系主任刘怡，中国社会科学院财经战略研究院院长助理、税收研究室主任张斌，西南财经大学教授、财税学院院长刘蓉，南京云帐房网络科技有限公司创始人兼CEO薛兴华，领先未来科技集团有限公司总经理王西等财税专家学者和企业界代表围绕“减税降费”主题发表了演讲，分别从背景、意义、内涵、影响等多角度、多层面、多方位剖析和解读了当前“减税降费”的热点问题。

原国家税务总局副局长、中国国际税收研究会顾问王力在研讨小结中指出，这次研讨既积极呼应了减税降费主题，深度契合了宣传需求，也充分体现了学术交流高端水准，释放了良好的社会效应。

参加研讨会的企业界人士、税务干部、西南财大师生代表纷纷表示，研讨充分聚焦减税降费热点，必将对促进经济高质量发展起到助推作用。据悉，会议期间，部分专家和企业家代表还就小微企业税收优惠政策、增值税税率降低给企业带来的红利等内容接受了新闻媒体的采访。

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