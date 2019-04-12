村里一块地 农民企业都受益

■ 老何7天就拿到工厂用地不动产证，办成了低息抵押贷款
■ 算上本金和每年增值，村民每亩地收益比入市前多2000元
江苏常州武进区礼嘉镇蒲岸村，60多岁的何银庆一直有个心愿，在正式将公司交给儿子经营之前，把压在心头的厂房用地问题解决了。
他的双盛公司有两个厂房，用地属性是农村集体经营性建设用地。建厂十几年，每年只能通过租赁方式跟村集体续约。虽然有集体土地使用证，但没有制度保障，拿去银行好几次，一分钱也没贷到。
武进乡镇企业多，农村集体经营性建设用地多，算下来，有7300多万平方米。然而，集体土地只有占有、使用权，收益、处分权缺失，乡镇企业要想通过股改上市、兼并重组、抵押融资等发展壮大，着实不易。
农村集体经营性建设用地入市改革，让老何看到了希望，他成了当地第一个吃螃蟹的人。2014年底，新一轮农村土地制度改革开启，“三块地改革”在全国33个地区开始试点，武进区便是其中之一。
此后，武进建立集体经营性建设用地网上交易平台，设立在江苏土地市场网，与省国有建设用地网上交易系统同网运行、同网竞价、同网交易。第一个上网挂牌的是礼嘉镇蒲岸村一宗面积为7200.3平方米的集体经营性建设用地，这块地上便是老何的厂房。通过公开竞价，他竞得了这块地。
“买下这块地，50年使用权，改造厂房就不担心了。”老何7天就拿到了工厂用地的不动产证，在银行办成了低息抵押贷款，也无需第三方担保。他为新项目投了近5000万元，用于新能源汽车配件生产，投产后公司年产值将新增1亿多元。
农村集体经营性建设用地入市让老何去掉了一块心病，还让雷利公司酝酿了7年的上市终成现实。“拿不到不动产权证，就不得上市，总投资3.8亿元的项目也将流产。”公司相关负责人介绍，根据有关规定，要上市就必须在初审会前明确募投项目，并取得该项目国有土地不动产权证，或签订国有土地出让协议。
公司集体经营性土地的性质一度成为上市的障碍。直到雷利协议入市，获得了该宗农村集体经营性建设用地的使用权，在50年使用期限内可转让、出租或用作抵押。次月，雷利便在深交所上市，成为全国首家在农村集体经营性建设用地上发展募投项目的上市企业。
其实，以转让、出租、抵押等方式，自发流转集体经营性建设用地使用权的方式早已存在。但由于各个村镇流转方式不一，收费缺乏规范，带来了用地权属不清、金融风险难以防范等问题。
蒲岸村有乡镇企业190多家，以前是以村委会集中收租金为主，从最初的每亩八九百元到后来每亩1350元。村里集体经营性建设用地实施入市改革，村支书殷德强召集开了好几次村民代表会议。
是不是等于把土地给卖了？每次大会上，最热门的话题永远是土地性质。“土地性质不变，50年使用权期满后还可以再次出让。”殷德强拿文件讲政策，一遍又一遍。入市之前，村委会再次召开村民代表会议，在区级相关部门协助下，确定了与镇工业园区国有土地单价差不多的底价。最终，76名村民代表全部签字，同意村集体经营性建设用地入市。
到2018年，村民每亩地直接收益1600元。此外，出让土地中，按有关规定，出让金在按比例向政府上缴收益调节金后，按照每亩地7万元的价格作为村民小组本金。这部分资金统一打入镇集体账户进行稳健理财，每年分红一次，剩下的都留在村里。
这样，既壮大了集体经济组织，又通过集体经济再发展扩大村民收益。算上本金以及每年增值，村民每亩地收益比入市前多2000元。
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