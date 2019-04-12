世园会7个重点公路保障项目通车

本报北京4月11日电 （记者贺勇）2019北京世园会开幕在即，7个世园会重点公路保障项目（兴延高速、延崇高速平原段、延康路、康张路、百康路、东姜路、延农路），均已完工并通车。这加强了园区周边道路与主通道和辅助通道的连接，大大提升了世园会园区与外部的互联互通能力。兴延高速、延崇高速平原段（简称京礼高速）于2019年1月1日通车，可直接服务于世园会，同时作为京津冀一体化西北高速通道之一，对于疏解西北通道京藏、京新高速客货运交通压力，促进张北贫困地区的经济和旅游发展具有重要意义。
百康路、延农路、东姜路改建工程和延康路、康张路提级改造项目已顺利完工，共计22.72公里。这些道路增强了京藏高速、兴延高速、延崇高速和京新高速等主通道与世园会园区的联系，实现快速顺畅的交通转换，能够满足世园会举办期间客流高峰的运输保障。
目前，北京市交通部门对世园会周边道路加大综合整治力度，包括交通基础设施的更新与维护、路域环境的整治、清扫保洁作业、桥梁栏杆的油饰更新等，同时在现有指路标志上，增加完善世园会指引标识，为游客提供准确、便捷的指示信息。
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