海洋经济 新动能持续成长（经济聚焦）

海洋经济总量再上新台阶

记者从自然资源部获悉： 4月11日，《2018年中国海洋经济统计公报》正式公布。据初步核算，2018年全国海洋生产总值83415亿元，比上年增长6.7%，海洋生产总值占国内生产总值的9.3%。其中，海洋第一产业增加值3640亿元，第二产业增加值30858亿元，第三产业增加值48916亿元，海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为4.4％、37.0％和58.6％。据测算，2018年全国涉海就业人员3684万人。

国家海洋信息中心主任何广顺介绍，海洋经济“引擎”作用不断增强，海洋生产总值从2001到2018年平均每6年翻一番。海洋经济在国民经济中的份额保持稳定，海洋生产总值占国内生产总值的比重连续10多年保持在9%以上。从地区海洋经济发展来看，2018年，北部海洋经济圈海洋生产总值26219亿元，比上年名义增长7.0%，占全国海洋生产总值的比重为31.4%；东部海洋经济圈海洋生产总值24261亿元，比上年名义增长8.0%，占全国海洋生产总值的比重为29.1%；南部海洋经济圈海洋生产总值32934亿元，比上年名义增长10.6%，占全国海洋生产总值的比重为39.5%。

第三产业拉动海洋经济增长

“海洋第三产业已经成为海洋经济增长的主要拉动力。”何广顺介绍，第三产业增加值占海洋生产总值的比重达58.6％，海洋第三产业增加值占比连续8年稳步提升，拉动海洋生产总值增长近5个百分点，贡献率超过70%。滨海旅游业仍是海洋经济增长的最大拉动力，对海洋经济增长的贡献达到23.5%。

海洋经济新动能不断成长。据了解，海洋电力业、海洋生物医药业、海水利用业增加值同比分别增长12.8%、9.6%和7.9%。其中，重点监测的海洋生物医药企业主营业务收入保持较快增长，同比增长7.5%；海洋电力业发展势头良好，海上风电装机规模不断扩大，2018年新增装机容量达到180万千瓦，同比增长55.2%；海水利用业较快发展，《海水淡化产品水水质要求》等行业标准发布实施，我国企业中标哈萨克斯坦、印度尼西亚等国际海水淡化项目，产业标准化、国际化步伐逐步加快。

海洋经济发展内生动力不断增强

何广顺介绍，海洋经济去杠杆、降成本效果明显。2018年重点监测的规模以上涉海工业企业资产负债率为56.0%，同比降低3.6个百分点；每百元主营业务收入成本为78元，同比减少1.7元。涉海企业效益总体上升。2018年重点监测的规模以上涉海工业企业主营业务收入利润率为10.7%，比上年同期提高3.2个百分点。

同时，海洋经济发展内生动力不断增强。何广顺举例，海洋工程装备制造方面，我国海洋钻井平台的设计和集成技术基本达到国外同等技术水平，由我国自主设计建造的“蓝鲸1号”是目前全球最先进的超深水双钻塔半潜式平台。海洋可再生能源开发方面，我国完全自主研发的兆瓦级大型海洋潮流能发电机组稳定发电并网运行超过22个月，累计发电量超过123万千瓦时，达到国际先进水平。与此同时，一批高科技含量工程、产品和装备陆续投入使用。港珠澳大桥完工通车；国内自主研发的治疗阿尔兹海默病的药物“甘露寡糖二酸（GV—971）”正式进入上市审评阶段；“海洋一号C”卫星、“海洋二号B”卫星和中法海洋卫星成功发射，将大幅提升海洋防灾减灾能力。

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 10 版）

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