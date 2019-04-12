彝族女大学生回乡创业

今年25岁的彝族女孩龙恩碧出生在贵州省毕节市大方县雨冲乡金星村。当地生活条件艰苦，受惠于国家易地扶贫政策，2017年龙恩碧搬迁进入大方县奢香古镇。

2018年，龙恩碧大学毕业后在奢香古镇筹集10万元，开起了自己的彝族服饰店，并与搬迁群众中的织缝能手合作，销售本地的手工服装、饰品，深受游客喜爱。

图为4月9日，在奢香古镇聚民艺彝族文化服饰店，龙恩碧帮顾客试穿服装。

罗大富摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年04月12日 10 版）

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