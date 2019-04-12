海南自贸区发布制度创新案例（速览）

海南自贸区第二批制度创新案例11日发布，包括全国首单沪琼自由贸易账户联动业务开展、博鳌超级医院探索共享医院新模式等五类
本报海口4月11日电 （记者丁汀）11日，中国（海南）自由贸易试验区第二批制度创新案例在海口发布。海南省委全面深化改革委员会办公室主任孙大海介绍，第二批制度创新案例包括全国首创设立“候鸟”人才工作站、社团法人等三类法定机构在省级层面实施、全国首单沪琼自由贸易账户联动业务开展、博鳌超级医院探索共享医院新模式、全国率先实施境外游艇入境关税保证保险制度等五类。
在全国首单沪琼自由贸易账户联动业务方面，1月1日，海南自由贸易账户（FT账户）体系正式上线，可为企业提供跨境收支、跨境贸易融资、基于离岸汇率的本外币兑换以及贷款投放等服务。目前，全省共有5家银行173个网点开办FT账户业务。中国银行海南省分行作为首批上线试点行，于1月29日联动上海中行、海外中行在FTU分账核算单元项下成功办理了全省首单自由贸易试验区联行代付项下融资性风险参与业务，实现海南、上海两地FT账户业务的合作联动及资金的有效互通运用。
此次发布的案例由国际知名第三方权威机构进行了评估，是海南坚持大胆试、大胆闯、自主改，高标准高质量建设自由贸易试验区、探索建设中国特色自由贸易港，具有“海南特色、全国首创”的创新成果。
本版制图：郭祥
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