给磁浮轨道“体检” 这个“医生”超麻利
CXJ-5型中低速磁浮智能巡检车
近日，我国首台中低速磁浮智能巡检车在湖南长沙下线，填补了国内中低速磁浮线路动态智能检测装备的空白。它即将在我国首条自主研制的长沙中低速磁浮快线上“上岗”，成为该磁浮线的“安全卫士”。
该款CXJ-5型中低速磁浮智能巡检车由中国铁建重工集团有限公司、长沙市轨道交通集团有限公司和湖南磁浮交通发展股份有限公司3家联合研制。该智能巡检车采用新型检测算法，突破了磁浮线路智能检测技术，实现了检测数据的精准测量和数据准确处理运算，大大缩短了作业时间和劳动量，提高了检测作业的准确性和安全性，使线路检测质量和作业效率显著提升。“目前，人工完成5公里线路的精细巡检大概需要一个月的夜间天窗点时间。而使用磁浮智能巡检车只需一个天窗点。”铁建重工交通装备研究设计院院长罗建利说。
记者现场看到，该车车身整体“短小精悍”，长仅5.81米、宽2.6米、高2.97米，最高运行时速25公里，能昼伏夜出，利用线路夜间维修的有限天窗时间，以时速5公里的检测速度，依靠近40个高精度传感器和布置在周身的数个高清工业摄像机，对中低速磁浮线路情况进行CT扫描式的精细“体检”。
（记者俞慧友 通讯员胡清）
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】