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给磁浮轨道“体检” 这个“医生”超麻利

俞慧友

2019年04月12日08:21  来源：科技日报
 
原标题：给磁浮轨道“体检” 这个“医生”超麻利

　　给磁浮轨道“体检” 这个“医生”超麻利

　　CXJ-5型中低速磁浮智能巡检车

　　近日，我国首台中低速磁浮智能巡检车在湖南长沙下线，填补了国内中低速磁浮线路动态智能检测装备的空白。它即将在我国首条自主研制的长沙中低速磁浮快线上“上岗”，成为该磁浮线的“安全卫士”。

　　该款CXJ-5型中低速磁浮智能巡检车由中国铁建重工集团有限公司、长沙市轨道交通集团有限公司和湖南磁浮交通发展股份有限公司3家联合研制。该智能巡检车采用新型检测算法，突破了磁浮线路智能检测技术，实现了检测数据的精准测量和数据准确处理运算，大大缩短了作业时间和劳动量，提高了检测作业的准确性和安全性，使线路检测质量和作业效率显著提升。“目前，人工完成5公里线路的精细巡检大概需要一个月的夜间天窗点时间。而使用磁浮智能巡检车只需一个天窗点。”铁建重工交通装备研究设计院院长罗建利说。

　　记者现场看到，该车车身整体“短小精悍”，长仅5.81米、宽2.6米、高2.97米，最高运行时速25公里，能昼伏夜出，利用线路夜间维修的有限天窗时间，以时速5公里的检测速度，依靠近40个高精度传感器和布置在周身的数个高清工业摄像机，对中低速磁浮线路情况进行CT扫描式的精细“体检”。

　　（记者俞慧友 通讯员胡清）　

(责编：李楠桦、蒋琪)
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