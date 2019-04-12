去年快递507.1亿件 我国坐稳第一名

4月11日，国家邮政局发布并解读《2018年中国快递发展指数报告》。2018年全年，全国快递业务量达到507.1亿件，人均快件使用量为36件，较上年增加7件。我国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续五年稳居世界第一，是第二名美国的3倍多，占全球快递包裹市场的一半以上。
报告显示，快递服务质量指数则显示出快递业服务质量同步提升、服务能力持续增强。2018年，快递服务质量指数为133.4，比上年提高30.2%。快递服务满意度得分为75.9分，比上年提高0.2分。72小时准时率为79%，比上年提高0.3个百分点。快递服务有效申诉率首次降到百万分之二以下，同比改善近一半，有效申诉率连续六年改善。快递企业愈发重视用户消费体验，服务质量改善和市场份额提升逐步形成良性循环。
快递业已经成为拉动消费的重要力量。在快递业推动下，2018年快递支撑网络零售额超过7万亿元，农村地区消费潜力被激发，全国农产品网络零售额达到2305亿元，同比增长33.8%，均远高于城市增速。同时，“互联网+快递+”加速线上线下一体化，带动了体验经济、共享经济等创新发展，超市、商场等传统零售业态与电商平台新业态深度融合，快递渠道缩短了流通链条，提升了整个社会经济效率。
2018年，快递发展趋势指数为92.9。预计2019年快递业务量将超过600亿件，同比增长22%；快递业务收入将超过7000亿元，同比增长18%。从发展趋势来看，快递业发展基本面持续向好，行业高质量发展进程将持续加快。（记者 张鑫）
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