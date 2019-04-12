原标题：取快递也玩出了新花样 消费者：刷脸行 但镜头高够不着

刷脸取件，让快递更方便

“刷脸取货，一扫即开”，取快递也玩出了新花样。近日，物流平台菜鸟网络宣布，菜鸟快递智能柜已全部开通“刷脸取件”功能。除此之外，丰巢智能快递柜开始试点应用“刷脸取件”。人脸识别技术的应用不仅方便了消费者，也在节省快递员的工作时间，成为物流行业取得长足进步的重要推动力。

人脸识别，取件“潮”起来

在生活中的许多场景中，“刷脸”已谈不上是一项新技术。移动支付、高铁进站、酒店登记……人脸识别在身份验证领域的广泛应用已为人们所熟悉。如今，在下单、发货、取快递一整条网购产业链中，“刷脸”正成为主角。

据了解，从2017年9月起，菜鸟网络就已开始在“刷脸取件”上布局，至今已产生超百万次的刷脸记录。在菜鸟智能快递柜，消费者如果是首次使用人脸识别功能，需要在快递柜上绑定手机、录入人脸，完成后即可选择“刷脸取件”。

与此同时，针对有消费者担心应用人脸识别会无法请他人代取快递的问题，菜鸟智能柜在应用新技术之外，依旧保留此前所使用的输入取件码等取件方式，打消了消费者的顾虑。

在“刷脸取件”的技术设计中，应用了多种安全机制，以确保用户安全取件。技术提供方曾测试使用照片、视频等方法试图“骗过”人脸识别，但均告失败。除此之外，现在的“刷脸取件”系统设置了语音助手，可主动沟通，让收件人自主选择是否把货物存放于快递柜中。菜鸟智能柜高级工程师赵德山说，根据早前试点应用的百万次“刷脸取件”记录来看，尚未发现误识导致误取包裹的状况，由此可以看出技术已较为成熟。

用途广泛，“刷脸”场景多

2018年中丰巢开始在智能快递柜的寄件核身中批量应用人脸识别技术，如今，这项功能也应用到消费者取件环节。“刷脸取件”无疑开启了网购时代新的体验，逐渐成为一种智能、便捷的新风尚。

在北京国贸附近工作的李女士堪称“刷脸达人”，自从在手机上尝试人脸识别功能之后，不少“刷脸”功能她都要尝尝鲜。李女士告诉记者，自己单位楼下的丰巢快递柜就有“刷脸取件”系统，她使用过几次觉得不错，但也希望新技术广泛应用时在细节之处可以多做考量。“我的身高有1.7米，在女生里面不算矮，但是对准刷脸镜头时还需要微微踮脚，对于身材不高的消费者来说就不太方便了。”李女士说。细微的瑕疵并不影响新技术为人们日常生活所带来的广泛便利，“靠脸走遍天下”的时代正在一步步成为现实。

伴随着人工智能技术的深入发展，AI（人工智能）深度学习模型能够提供越来越精细的图像分析结果，人脸识别的众多应用场景也被一一激活。

数据安全，技术来助力

数据显示，截至2018年，丰巢智能柜已经覆盖全国100多个重点城市，实现15余万个网点布局，目前在北京、上海、广州、深圳的市场占有率超过70%，而菜鸟智能柜多数覆盖全国大中城市。

随着人脸识别取件的进一步推广，用户使用量逐渐增多的同时，对数据安全的考量成为诸多消费者关注的重点。有消费者表示，对于“刷脸取件”这样的新鲜事物，自己愿意去尝试，但出于隐私保护，还是会对录入人脸信息持犹豫态度。人脸识别在快递取件中的全面铺开仍需要时间。

对于人们所关心的隐私信息安全问题，菜鸟驿站方面表示，通过技术攻坚和灰度实施优化，团队研发了适合室外环境的人脸识别技术，并设置环环相扣的身份验证交互流程，保证取件安全。拿取包裹的场景下，人脸识别可以兼顾安全性与便利性。

值得注意的是，由于技术原因，现阶段用于普通公众人脸识别的精准度还无法达到100%，识别出现误差的情况客观上的确存在，但是随着技术发展的不断推进和探索，精准度会持续向“万无一失”靠拢。

行业分析人士认为，人脸识别技术由于要搜集用户的面部特征等相关数据，关系到用户个人隐私安全，如何保障数据规范使用、无外泄风险，需要相关企业从技术层面着手，未雨绸缪，做好保障和防范措施。（记者 孙亚慧）

(责编：蒋琪、杨曦)