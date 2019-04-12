原标题：电竞底层队伍现状：封闭训练10小时 半军事化管理

资料图 图文无关。中新社记者 刘新 摄

“电子竞技运营师”和“电子竞技员”被列为新职业 电竞教练揭秘底层队伍现状

封闭训练10小时 电竞队员都有英雄梦

人力资源和社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局近日正式向社会发布13个新职业信息，这是自2015年版《国家职业分类大典》颁布以来发布的首批新职业，其中“电子竞技运营师”和“电子竞技员”被列入了这13个新职业信息。

在外界看来，“电子竞技运营师”和“电子竞技员”离大众比较近，因为人人都可能会玩游戏，而“玩游戏”和“电子竞技员”又有多远的距离？4月10日，北京青年报记者对一家二线城市企业下面的电子竞技队“奇异花电竞队”主教练王泽文进行了专访，从行业角度揭秘这两个新职业。

挣得不多

并不是给“玩儿”找借口

电竞队在一场长达10个小时的封闭训练后，王泽文接受了北青报记者的电话采访。10个小时不能与外界沟通，只能沉浸在游戏中，赛后还要进行全队战略分析，在普通人看来可能是不可能完成的任务，但对于专业的电竞队员来说却是习以为常。王泽文坦言：“我们队半军事化管理，想让每一位运动员出成绩，这样的训练每周有三次，10小时的封闭训练要有很多训练目标，我们并不觉得时间长，队员们还有些意犹未尽。”

每天都有训练、每周都有专业特训、半军事化管理……奇异花电竞队在行业内并不是一支很有名气的队伍，队员每个月工资不高是现实问题，支撑他们继续向前的是心中的“电竞梦”，“我是队长，一个月工资有9000多元，普通队员工资也就5000到6000元，见习学员还要向队里交钱，相比来说，很有名气的电竞队员可能年薪百万是常事，当然这样的‘明星’也是少数，我都朝着那个目标努力，大部分电竞队员薪水都不高。”

近期，人社部将电子竞技员列入职业名录，对于奇异花电竞队员来说算得上是“精神鼓励”。王泽文坦言：“现在做电竞队员可以说环境好一点了，去年IG夺冠可谓是鼓舞人心，比赛前他们并不被外界看好，夺冠后他们都是英雄，我们觉得只要下功夫苦练就一定可以，只是时间和一个机会的问题。比起其他职业的人来说，我们入行前都是热爱者，做电竞运动员并不是给自己‘玩游戏’找一个正当的理由。”

产业情况

拓展空间大 但变现模式单一

据统计，从2014-2016年，电竞产业的市场规模分别达到226.3亿元、374.6亿元、504.6亿元；这三年中国粉丝规模也从0.8亿人暴增到约1.7亿人，2018年更是达到2.8亿人。

电竞是一个朝阳产业，有数以亿计的观众、逐年猛增的产值、充满拓展空间的产业生态。据统计，中国现在电竞产业人才的缺口有几十万，它涵盖了和电竞相关的幕后岗位，比如游戏策划开发、电竞赛事运营、赛事主持解说、电竞馆运营管理、电竞主播、电竞的衍生品开发设计等。

自2013年以来，国内一直处于电竞的爆发式发展状态，各种电竞俱乐部层出不穷，吸引了很多风投资本的涌入，“但其中泡沫比较多，这样就造成一个电竞蓬勃发展的假象。”王泽文坦言，每一支队伍都很艰苦，都希望被财大气粗的老板收购，而更多的都在底层死撑。

“家人的不支持，爱人的不理解，都让自己没有坚持下去的勇气。一个行业的发展应该有底层的支撑，如果从经济角度看，北京、上海的电竞发展肯定好，但要从发展角度来看，像我们在二三线城市发展的电竞队伍，成本更低，相对也稳定。”

“随着《英雄联盟》职业联赛的兴起，目前看似已形成了非常完善的体系，但俱乐部也好，支持联赛发展的机构也罢，变现的模式非常单一——粉丝经济。电竞并不像传统体育运动那样形成了完善的产业链条，虽然有售票、出售转播权等方式获得收益，但还不足以支撑整个行业。”王泽文也有着自己的担忧。

人才缺口问题

高校开辟电竞专业 就业方向在哪里？

近些年，电竞行业越来越红火，可我国电竞人才依旧紧缺。从《2018年中国电竞运动行业发展报告》中的数据来看，中国电竞市场规模去年已经达到84.8亿元，到2020年，电竞全产业链产值预计将达到211亿元。但不可忽视的是，电竞行业在人才方面却存在巨大的缺口。

为了让电竞行业蓬勃发展，近些年有些高校也开辟了电竞专业，对于“院校能否培养出电竞领域的世界冠军”，业内一直都有探讨，北青报记者也将这个问题抛给了王泽文，他认为，“专业运动员是需要专业培养的，但学院培养的是高素质人才，而非专才。因此在现有体系下，学院中很难培养出世界冠军或者冠军战队。大学电竞专业培育的都是‘电子竞技运营师’这类为电竞服务的综合性人才，比如赛事解说、赛事执行、赛事裁判等相关的游戏运营专业。”

王泽文也提出一些问题，“培养出来的毕业生就业方向在哪里？课程设立中的实际问题怎么解决？”他认为，设立电竞作为选修课是可行的，但把它作为一门专业课还没有走到非常成熟的时期。

大部分电竞运动员都不是国家队队员，相对松散的私人管理模式能否培养出比较全面的世界冠军？王泽文也有这样的焦虑：“对于队伍来讲我们只追求成绩，而队员年纪相对较小，文化水平不高，怎么在日常生活中加强他们的素质教育，队里领导也有考虑。除了比赛也要有全面的学习，即使不学习数理化，也要为他们培养一个专业兴趣，这样就不会在退役后没有出路，每一位来到队中的队员都经过了家长的同意，队长也给家长介绍过此间利弊。”

(责编：杨曦、蒋琪)