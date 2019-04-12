人民网>>财经

电竞底层队伍现状：封闭训练10小时 半军事化管理

王磊

2019年04月12日08:21  来源：北青网
 
原标题：电竞底层队伍现状：封闭训练10小时 半军事化管理

　　资料图 图文无关。中新社记者 刘新 摄

　　“电子竞技运营师”和“电子竞技员”被列为新职业 电竞教练揭秘底层队伍现状

　　封闭训练10小时 电竞队员都有英雄梦

　　人力资源和社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局近日正式向社会发布13个新职业信息，这是自2015年版《国家职业分类大典》颁布以来发布的首批新职业，其中“电子竞技运营师”和“电子竞技员”被列入了这13个新职业信息。

　　在外界看来，“电子竞技运营师”和“电子竞技员”离大众比较近，因为人人都可能会玩游戏，而“玩游戏”和“电子竞技员”又有多远的距离？4月10日，北京青年报记者对一家二线城市企业下面的电子竞技队“奇异花电竞队”主教练王泽文进行了专访，从行业角度揭秘这两个新职业。

　　挣得不多

　　并不是给“玩儿”找借口

　　电竞队在一场长达10个小时的封闭训练后，王泽文接受了北青报记者的电话采访。10个小时不能与外界沟通，只能沉浸在游戏中，赛后还要进行全队战略分析，在普通人看来可能是不可能完成的任务，但对于专业的电竞队员来说却是习以为常。王泽文坦言：“我们队半军事化管理，想让每一位运动员出成绩，这样的训练每周有三次，10小时的封闭训练要有很多训练目标，我们并不觉得时间长，队员们还有些意犹未尽。”

　　每天都有训练、每周都有专业特训、半军事化管理……奇异花电竞队在行业内并不是一支很有名气的队伍，队员每个月工资不高是现实问题，支撑他们继续向前的是心中的“电竞梦”，“我是队长，一个月工资有9000多元，普通队员工资也就5000到6000元，见习学员还要向队里交钱，相比来说，很有名气的电竞队员可能年薪百万是常事，当然这样的‘明星’也是少数，我都朝着那个目标努力，大部分电竞队员薪水都不高。”

　　近期，人社部将电子竞技员列入职业名录，对于奇异花电竞队员来说算得上是“精神鼓励”。王泽文坦言：“现在做电竞队员可以说环境好一点了，去年IG夺冠可谓是鼓舞人心，比赛前他们并不被外界看好，夺冠后他们都是英雄，我们觉得只要下功夫苦练就一定可以，只是时间和一个机会的问题。比起其他职业的人来说，我们入行前都是热爱者，做电竞运动员并不是给自己‘玩游戏’找一个正当的理由。”

　　产业情况

　　拓展空间大 但变现模式单一

　　据统计，从2014-2016年，电竞产业的市场规模分别达到226.3亿元、374.6亿元、504.6亿元；这三年中国粉丝规模也从0.8亿人暴增到约1.7亿人，2018年更是达到2.8亿人。

　　电竞是一个朝阳产业，有数以亿计的观众、逐年猛增的产值、充满拓展空间的产业生态。据统计，中国现在电竞产业人才的缺口有几十万，它涵盖了和电竞相关的幕后岗位，比如游戏策划开发、电竞赛事运营、赛事主持解说、电竞馆运营管理、电竞主播、电竞的衍生品开发设计等。

　　自2013年以来，国内一直处于电竞的爆发式发展状态，各种电竞俱乐部层出不穷，吸引了很多风投资本的涌入，“但其中泡沫比较多，这样就造成一个电竞蓬勃发展的假象。”王泽文坦言，每一支队伍都很艰苦，都希望被财大气粗的老板收购，而更多的都在底层死撑。

　　“家人的不支持，爱人的不理解，都让自己没有坚持下去的勇气。一个行业的发展应该有底层的支撑，如果从经济角度看，北京、上海的电竞发展肯定好，但要从发展角度来看，像我们在二三线城市发展的电竞队伍，成本更低，相对也稳定。”

　　“随着《英雄联盟》职业联赛的兴起，目前看似已形成了非常完善的体系，但俱乐部也好，支持联赛发展的机构也罢，变现的模式非常单一——粉丝经济。电竞并不像传统体育运动那样形成了完善的产业链条，虽然有售票、出售转播权等方式获得收益，但还不足以支撑整个行业。”王泽文也有着自己的担忧。

　　人才缺口问题

　　高校开辟电竞专业 就业方向在哪里？

　　近些年，电竞行业越来越红火，可我国电竞人才依旧紧缺。从《2018年中国电竞运动行业发展报告》中的数据来看，中国电竞市场规模去年已经达到84.8亿元，到2020年，电竞全产业链产值预计将达到211亿元。但不可忽视的是，电竞行业在人才方面却存在巨大的缺口。

　　为了让电竞行业蓬勃发展，近些年有些高校也开辟了电竞专业，对于“院校能否培养出电竞领域的世界冠军”，业内一直都有探讨，北青报记者也将这个问题抛给了王泽文，他认为，“专业运动员是需要专业培养的，但学院培养的是高素质人才，而非专才。因此在现有体系下，学院中很难培养出世界冠军或者冠军战队。大学电竞专业培育的都是‘电子竞技运营师’这类为电竞服务的综合性人才，比如赛事解说、赛事执行、赛事裁判等相关的游戏运营专业。”

　　王泽文也提出一些问题，“培养出来的毕业生就业方向在哪里？课程设立中的实际问题怎么解决？”他认为，设立电竞作为选修课是可行的，但把它作为一门专业课还没有走到非常成熟的时期。

　　大部分电竞运动员都不是国家队队员，相对松散的私人管理模式能否培养出比较全面的世界冠军？王泽文也有这样的焦虑：“对于队伍来讲我们只追求成绩，而队员年纪相对较小，文化水平不高，怎么在日常生活中加强他们的素质教育，队里领导也有考虑。除了比赛也要有全面的学习，即使不学习数理化，也要为他们培养一个专业兴趣，这样就不会在退役后没有出路，每一位来到队中的队员都经过了家长的同意，队长也给家长介绍过此间利弊。”

(责编：杨曦、蒋琪)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved