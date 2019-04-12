原标题：人社部:每年组织2000名专家赴贫困地区

人力资源和社会保障部近日印发通知，鼓励引导各类专家向贫困地区流动，为脱贫攻坚提供人才智力支撑。人社部每年将实施不少于60个重点示范性专家服务团，组织2000名左右专家赴贫困地区助力脱贫攻坚。

通知指出，要采取多种方式，把各方面优秀专家汇聚到脱贫攻坚战中来，重点是14个集中连片特困地区，特别是“三区三州”等深度贫困地区。发挥专家技术优势、专业优势、人才培养优势和报国奉献热情，围绕脱贫重点精准发力，组织开展专题培训、田间讲学、技术指导、决策咨询、项目合作、义演义诊等各具特色的专家服务团活动，选派贫困地区专业技术骨干赴东部发达地区进修培训，牵线搭桥建立合作关系等。

同时，将在贫困地区建设国家级专家服务基地。人社部每年举办服务于脱贫攻坚的高研班不少于50期，培养培训服务脱贫攻坚的专业技术人员3000人以上。

(责编：杨曦、蒋琪)