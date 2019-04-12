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34家网贷平台 宣布完成兑付后退出

徐天晓

2019年04月12日08:28  来源：证券日报
 
原标题：34家网贷平台 宣布完成兑付后退出

去年下半年以来，网贷行业问题平台数量大幅增加。而根据网贷天眼数据显示，2019年3月，全国新增问题平台251家，创自去年7月以来新高。其中主要为暂停运营、平台失联、平台清盘、提现困难、平台展期和争议平台等。

网贷天眼认为，年初175文件下发，根据监管要求，目前主要工作方向仍然是坚持机构退出，除部分严格合规的在营机构外，其余机构“能退尽退，应关尽关”。

此外，随着备案的进程不断延迟，不少网贷平台在合规整改过程中都遭遇了不小的资金压力，加上银行存管费、等保测试费，律师事务所、会计事务所的等相关支出，无形中增加了P2P平台的运营成本，致使不少平台退出这个行业。

而据网贷天眼昨日发布的统计，目前已经34家P2P平台完成全部兑付后退出。

在这34家平台中，截止4月8日，今年完成兑付退出的平台有7家，2018年有14家、2017年6家。根据数据来看，这些完成全部兑付的平台规模都相对较小，运营也比较合规。其次，像国美、网易等旗下平台，由于本身主体公司实力较强，而平台规模相对较小，待收也少，如果想要退出，全额兑付相对来说也是比较容易的。

3月27日，深圳市互联网金融协会发布《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引》。而在此前，上海、广州、杭州等多地也都相继发布退出指引。随着清退工作的逐步展开，未来会有许多的网贷平台由于不合规无法完成备案，或经营有困难，这些机构将面临有序“良性退出”，被市场出清。

4月8日，济南市互联网金融协会官方微信发布济南市互金整治办公示的首批P2P网贷退出名单：中投盛银（北京）资产管理有限公司济南分公司、山东越邦投资管理有限公司、山东种子网络科技有限公司、山东丰汇财富中小企业服务有限公司、山东元品电子商务有限公司、莱芜市卓越电子商务咨询有限公司。

公告显示，自发布30日后，济南市互金整治办将6家退出机构的名单移交市场监督管理部门，由后者按照相关规定进行处置。据第一网贷查询，这6家机构都已经被市场监管部门列入经营异常名录，被列异的原因中，都有“通过登记的住所或经营场所无法与企业取得联系”这一条。

未来在监管层的引导下，合理清退和有序退出可能会成为行业常态。

(责编：蒋琪、杨曦)
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