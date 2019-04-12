原标题：税务部门服务升级纳税人晒减税“大餐”

税务部门服务升级纳税人晒减税“大餐”

深化增值税改革政策落地

□ 本报记者 蔡岩红

4月1日起,深化增值税改革这一更大规模减税降费“重头戏”正式上演。此次减税中,普惠性减税与结构性减税并举,重点降低制造业和小微企业税收负担。近日,伴随着增值税改革政策的落地,各地税务机关借第28个全国税收宣传月之际,多措并举优化纳税服务,纳税人纷纷晒出减税降费“大餐”,分享减税降费红利。

减税降费助力企业“跃龙门”

此轮深化增值税改革将制造业等现行16%的税率降到13%,同时,扩大进项税抵扣范围。郑州煤矿机械集团股份有限公司财务部副部长兰峰算了笔账:“企业享受增值税率下降、社保费率下调、纳税人购进国内旅客运输服务允许抵扣等政策,初步统计,减税政策预计年度可为企业在增值税及附加费方面节省8000万元左右、社保费节约400多万元、旅客运输服务预计可新增抵扣税款50万元左右。这些减税降费政策的实施对于企业装备升级改造、优化产品结构、打造全球煤矿综采设备一流供应商提供了非常有力的支持。”

更让一些企业惊喜的是,接二连三的减税降费不仅为企业和员工带来真金白银,还助力企业“鲤鱼跃龙门”。“公司预计今年集团少缴的增值税额有可能达到近1000万元,这意味着经营活动净现金流增加可能达到近1000万元。特别是公司目前正紧锣密鼓筹备在上海证券交易所主板上市,此轮增值税降率和即将出台的社保费降低缴费率,预计将为华翔减负300万元以上。将对企业上市前的估值和上市成功后的价值产生积极影响,为企业跨越式发展提供支撑。”山西华翔集团股份有限公司财务总监张敏欣喜地说。

此外,本次深化增值税改革将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%,确保主要行业税负明显下降。中铁二十局集团第一工程有限公司是国务院国资委所属的国家一级施工企业。“经过此次增值税税率调整,公司整体增值税税负下降至约1.6%,较上年下降约0.5个百分点,一年可以少交增值税500万到700万元。”该公司总会计师认为,增值税税率的下降,末端消费者将直接受益,同时对于企业来说,不仅减轻了税负,还能将更多资金用于研发创新,提高企业竞争力。

填补小微企业流动资金空缺

小微企业是吸纳就业的主渠道,对小微企业实施减税对支撑就业、稳定就业起到关键性作用。

吉林省乾安县中烁商业管理有限公司属于增值税小规模纳税人。据介绍,该企业一年要缴纳房产税、土地使用税12万元,现享受减税政策减半征收只需要缴纳6万元。“国家出台的好政策,让我腰包里省下来的钱可以作为流动资金供自己进货搞经营了。”公司法定代表人霍庆欢高兴地说。

感同身受的还有吉林乾安县鸿安食品有限公司的会计张女士。“按降率之后测算,销售一百万穗玉米的话,少交增值税2万元。一年企业总销售量五百万穗左右,就可以少交增值税10万元左右,相应的附加税预计也减少1万元左右。”张女士兴奋地说,近年来,市场上冷冻行业不景气,企业去年几乎没有结余,而今年省下的税金就是企业的结余了,这对于濒临停滞、经营困难的企业来说,真的是雪中送炭。

个税改革让员工腰包更鼓

“2017年至今,国家减税降费给我们带来的获得感一直在增加。”华翔集团总经理王渊特别提到,去年以来个人所得税改革使得华翔集团员工缴纳个税的人数下降了50%以上,相当于国家替企业为很多员工涨了工资,企业员工队伍尤其是中高收入人才队伍得到进一步稳定。

据了解,金融保险业个人所得税享受红利最多。中国人寿保险股份公司河南分公司财务副总经理陈勇介绍说:“我们公司10多万名营销员享受了个税的优惠政策。据不完全统计,仅个人保险渠道一个月个税减免1053万元,税额降幅97%,纳税人员数量降幅89%；增值税税额降幅86%,纳税人员数量降幅95%。个人所得税和增值税的双重新政减轻了企业、员工和营销员的税负,同时也提升了个人收入。”

上海财经大学公共经济管理学院教授胡怡建表示,近3年来,国家不断推出减税降费政策,从2017年的1万亿元、2018年的1.3万亿元到今年的近2万亿元,礼包实惠升级,减在当下,利在长远。

税务部门落实减税降费出实招

为确保深化增值税改革政策落地实施,各地税务机关积极行动,通过制定工作方案,做好培训辅导、政策解读,把减税降费政策送到群众手中,让群众尽享实惠满满的减税降费“礼包”。

4月1日,深圳市税务局推出的全新移动服务平台——“微税务”正式上线。今后,已通过实名认证的企业办税人员,可通过企业微信APP或个人微信接收税务机关推送的减税降费政策,掌握最新的税务通知公告,实时了解本企业的涉税风险事项,还可以根据实际业务需要报送所需资料。

为落实好减税降费政策,日照市税务局创新打造了“前台吹哨,后台报到”的协同服务机制,即在办税服务大厅设置专岗负责减税降费业务的传递与衔接,前台工作人员接到减税降费业务时,将减税降费业务作为业务受理最高优先级办理,通过“钉钉办公软件”通知后台相关单位,相关单位根据业务事项安排业务骨干第一时间到场处理,以信息化的手段提高联动速度,第一时间发现问题、解决问题。

陕西省税务部门推出了《保障减税降费政策落实落细“20条硬措施”》。其中,在宣传辅导方面,将采取线上线下相结合的方式,对纳税人展开全方位、多维度申报培训,让纳税人既懂税收政策,又懂操作流程。在纳税服务工作方面,要以“放管服”改革、优化营商环境为契机,提高网上办、掌上办、自助办的覆盖面和使用率,释放“互联网+”的聚合效应,全面实现“最多跑一次”目标。

“143个涉税事项即时办结、172个办税事项‘最多跑一次’、566个税收优惠事项一目了然,以及拥有11大类35个业务套餐的‘清单式’服务,将让湖南纳税人享受到减税降费‘大餐’。”第28个税收宣传月一开始,湖南省税务局就统一发布了四类便民办税服务清单。此次“清单式”服务主要包括纳税服务事项清单、税收优惠事项清单、“最多跑一次”清单和“套餐式”服务清单4大类。同时,湖南省税务局还携手省邮政公司开启“千名税收志愿者,邮送减税大礼包”活动。近千名邮政快递“小哥”,将10万份由税务部门归集整理包含各项减税降费政策的“减税降费大礼包”搬进快递车,将其与邮件和快递一道送进千家万户。

(责编：赵爽、杨曦)