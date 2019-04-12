原标题：油价今日或年内第六次上调 一箱油多花约6.5元

资料图：汽车在加油站加油。 刘冉阳 摄

中新网客户端北京4月12日电 国内新一轮成品油零售限价调价窗口将于4月12日24时开启。机构预测，受国际油价上涨影响，油价将迎来年内第六次上调，车主们可周六前提前加满油箱。

隆众资讯测算，届时成品油调价对应上调幅度约为190元/吨；金联创测算对应上调165元/吨；卓创资讯预计上调164元/吨，折升价92#汽油上调0.13元/升，0#柴油上调0.14元/升。届时，一般油箱50L的私家车加一箱油将多花约6.5元。

在本计价周期内，国际原油价格震荡上行。隆众资讯油品分析师李彦认为，主要是因为欧佩克(OPEC)及俄罗斯继续表态支持减产；美国及全球经济数据出现回暖迹象；委内瑞拉及伊朗等地缘局势依然不稳定等利好消息刺激。

截至4月10日收盘，WTI原油期货收报64.61美元，涨0.63美元；布伦特原油期货收报71.73美元，涨1.12美元。

2019年初以来，国内成品油共进行了七次调价：上调五次、下调一次(3月31日因增值税税率下调)、搁浅一次。目前汽油累计上调了525元/吨，柴油累计上调了525元/吨。

资料图：北京市北苑路上中石化一加油站。 中新网程春雨 摄

卓创资讯成品油分析师戴田东认为，本轮油价上调几成必然事件，油价上调后，预计国内主营加油站成品油价格或延续震荡上涨走势，批零价差呈先扩大后逐渐减小走势。

戴田东表示，3月份，河北、河南两省终端加油站为抢占市场份额率先展开价格战，主营加油站主流优惠幅度达0.8元-1.5元/升，个别最高优惠幅度达2.03元/升，河北省民营加油站优惠幅度主流在0.8-1.8元/升。

另据隆众资讯监测，近期中石化等主营加油站没有大范围优惠，集中在某些站点进行大力度优惠。例如，淄博市清明节期间某中石油加油站出现直降1.8元/升的大幅优惠。民营加油站零售价则普遍比主营加油站低0.4元-0.6元/升，也是部分位置相对偏僻的站点存在大幅优惠。

部分地方加油站开启价格战的背后，在中宇资讯分析师许磊看来，成品油零售行业竞争将加剧。“石油领域的终端消费环节将全面对外开放，未来外资可独立经营加油站业务，对进一步推动石油领域对外开放和推进市场化定价机制改革起积极促进作用，零售竞争程度与日俱增。”

国内油价下一轮调价窗口将于4月26日24时开启。李彦认为，目前国际原油市场价格表现稳健，预计下一轮成品油调价仍存小涨的可能性。(完)

(责编：赵爽、杨曦)