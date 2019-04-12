原标题：猪肉价格又涨 分析认为:新一轮猪周期已经启动

同比连降25个月后 猪肉价格又涨

3月份CPI同比上涨2.3%，重回“2时代”；有分析认为，新一轮猪周期已经启动，或给通胀带来一定压力

3月CPI重回“2时代”。4月11日，国家统计局发布的数据显示，3月居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.3%。其中，猪肉价格上涨5.1%，为同比连降25个月后首次转涨。

分析认为，新一轮猪周期已经启动，5月左右猪肉价格将快速上涨。在上涨空间上，有机构认为，年内猪肉价格可能超过历史高点，当前仔猪价格具备50%以上的上涨空间，叠加非洲猪瘟的影响，本轮周期弹性将更大。猪肉价格的上涨会给CPI通胀带来一定压力。不过，年内通胀不应成为制约货币政策操作的主要因素。

从工业生产者出厂价格指数（PPI）表现看，PPI环比在连续4个月为负值后转正，3月PPI环比上涨0.1%。分析认为，预计二季度PPI还会有所上涨，上涨幅度要看二季度之后稳投资政策的力度和效果。

连降25个月后转涨，猪肉价格同比涨5.1%

今年2月份，全国CPI价格同比上涨1.5%，这是继2018年12月份1.9%的同比涨幅后，连续第三个月处于“1时代”。3月份同比涨幅扩大0.8个百分点，3月CPI同比上涨2.3%，重回“2时代”。

食品价格上涨是拉动CPI同比扩大的重要原因之一。国家统计局的数据显示，3月食品价格同比上涨4.1%，影响CPI上涨约0.82个百分点。春季是蔬菜上市的淡季，加之受多地低温阴雨天气影响，鲜菜价格上涨较快，同比上涨16.2%，影响CPI上涨约0.42个百分点；猪肉价格上涨5.1%，为同比连降25个月后首次转涨，影响CPI上涨约0.12个百分点。

从往年来看，春节长假之后消费旺季结束往往导致物价走弱，2013年以来的每年3月CPI环比都是负增长，呈典型的季节性波动。

从环比看，今年也不例外，3月数据显示，CPI由之前的上涨1.0%转为下降0.4%，食品价格由上涨3.2%转为下降0.9%，非食品价格由上涨0.4%转为下降0.2%。其中，部分鲜活食品价格节后回落。鸡蛋、水产品和鲜菜价格分别下降6.0%、3.6%和2.6%，牛肉、羊肉和鸡肉价格分别下降1.8%、1.7%和1.6%，上述六项合计影响CPI下降约0.21个百分点；非洲猪瘟疫情发生势头趋缓，各地猪肉价格涨跌互现，全国平均上涨1.2%，影响CPI上涨约0.03个百分点。

PPI环比连续4个月为负后转正

PPI回升，工业领域通缩的风险有所减弱。

从同比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。从环比看，3月开工旺季，需求阶段性上升，加之国际油价上涨，共同推升PPI环比在连续4个月为负值后转正，PPI由2月下降0.1%转为上涨0.1%。

PPI出现触底反弹的主要原因是生产资料价格上升。据交通银行金融研究中心统计，3月流通领域中主要生产资料有52%的产品价格上升、44%下降、4%基本持平，价格上涨的产品增多，近5个月来价格上涨的种类首次超过半数。工业生产者购进价格也有所回升，工业购进端和产出端价格都有上涨，表明工业需求和生产可能有所改善。

“宏观政策趋向积极、逆周期调节力度加大带动需求改善，特别是基建投资的力度加大，对工业领域的带动作用有望持续显效。”交通银行首席经济学家连平解释。

从未来走势看，二季度PPI有望小幅上升。连平认为，宏观政策趋向积极、逆周期调节力度加大带动需求改善，特别是基建投资的力度加大，对工业领域的带动作用有望持续显效。预计二季度PPI还会有所上涨，但是整体需求仍然偏弱，很难支撑PPI同比涨幅在短期内扩大到一个很高的水平。PPI上涨幅度存在不确定性，未来走势要看二季度之后稳投资政策的力度和效果。

■ 分析

新一轮猪周期已经启动？

对于未来CPI走势，分析认为，需要关注猪周期的影响。

“从生猪低存栏、仔猪价格大涨、猪肉淡季上涨等来看，供给端对猪价的推动将越来越明显，新一轮猪周期已经启动。”联讯证券首席经济学家李奇霖表示，今年通胀的风险主要来自于猪肉项，由于低存栏，年内猪肉价格可能超过历史高点，给CPI通胀带来一定压力。“不过这并非需求拉动型的通胀，能否对货币政策形成掣肘，要视CPI通胀高位的持续时间和经济基本面状况。”

交通银行首席经济学家连平持有类似观点。在他看来，未来猪肉价格可能还有明显的上涨趋势。受翘尾因素和猪周期的影响，二季度CPI同比涨幅可能仍会上升。“考虑到年内经济仍有下行压力，需求带动核心通胀大幅走高的可能性不大，二季度核心CPI可能保持在2%左右。未来货币政策应以扣除食品和能源价格之后的核心CPI作为政策决策的依据，年内通胀不应成为制约货币政策操作的主要因素。”连平谈到未来的货币政策时补充。

实际上，对于CPI与货币政策的关系，央行在2015年第二季度中国货币政策执行报告专门做过阐述，“货币政策并不针对个别商品价格变化进行调整，而主要是观察物价的总体水平”。因此，即便后续猪价对CPI造成较大影响，单一物价扰动也并不会引起货币政策的收紧。

今年猪肉价格会否一路高歌？

今年3月，农业农村部提醒，受生猪存栏和能繁母猪存栏下降的影响，今年生猪价格可能会出现上涨，下半年涨势会更明显。

多家研究机构认为，5月左右猪肉价格将快速上涨。其中，华创证券认为，由于去年11-12月大量怀孕母猪被淘汰，对应今年5月生猪出栏开始明显短缺，预计猪价即将进入趋势性上涨阶段。银河证券也认为，非洲猪瘟导致去年底的大规模产能去化正好对应5-6月后的生猪供应，意味着5月左右生猪供给将出现进一步紧缺，从而推动猪价快速上涨。

那么，今年猪肉价格或将上涨多少？

新发地“猪肉销售大王”齐尚港从个人经验和直觉判断，今年猪肉价格会突破历史最高价。“就新发地来说，目前批发价是每斤猪肉11元，很快就会达到每斤13元，超市的零售价格会更高，肋排更是会超过每斤30元，到2019年年底，猪肉批发价格预计会达到每斤15元。在超市，最便宜的前后肩部位差不多每斤20元，贵一些的肋排预计将冲高到每斤50元。总之，今年的猪肉价格会一路高歌的。”齐尚港近日在接受新京报采访时表示。

而据华创证券研报，2006-2008年生猪价格最大涨幅183.1%，因非洲猪瘟疫苗研发短期难以突破，对猪价影响较蓝耳病预计会更持久，预计本轮周期生猪价格有望达到25-30元/公斤。银河证券认为，相比于2016年仔猪出售毛利率高点634.97元/头，当前仔猪价格具备50%以上的上涨空间，叠加非洲猪瘟的影响，本轮周期弹性将更大。

多家相关上市企业的收入均大幅增长。据唐人神近日发布的公告，3月生猪销量9.2万头，同比增加73%，环比增加31%；销售收入合计8985万元，同比增加52%，环比增加41%。新希望发布的数据显示，3月新希望销售生猪21.32万头，环比增加21%，同比减少10%；收入为3.47亿元，环比增加56%，同比增加15%；商品猪销售均价14.45元/公斤，环比增加22%，同比增加32%。生猪销售收入环比上升较大的主要原因是3月份天数与2月份相比多3天，以及生猪价格有所上涨。

华创证券认为，2019年一季度估计是各生猪养殖企业业绩最低点，2019二季度开始各家公司业绩有望逐季改善。

新京报记者 侯润芳

(责编：赵爽、杨曦)