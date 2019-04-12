原标题：央地齐发力 金融支持实体打出组合拳

破解实体企业融资难、融资贵已成为多个部委以及地方政府的政策着力点。从年初至今，央行、银保监会以及证监会接连发文，打出政策组合拳，旨在引导资金输血实体经济，尤其是定向滴灌中小微企业和民营企业。与此同时，地方层面也纷纷出台相关指导意见和配套措施，为实体企业创造良好的融资环境。

记者了解到，实体经济融资未来将获得更多政策支持，配合金融供给侧结构性改革，拓宽资本市场直接融资渠道将成为下一步政策着力点，民营企业股权融资支持工具也正在探索中。与此同时，为了进一步发挥中小金融机构支持中小企业发展的重要作用，中小银行将获得更多政策支持，如支小再贷款政策适用范围扩大到符合条件的中小银行，这其中包括新型互联网银行。

从年初至今，中央层面和多个金融监管部门已经出台多项鼓励金融支持实体的政策。货币政策方面，央行加大了逆周期调节的力度，以保持流动性合理充裕。央行创设了央行票据互换工具，旨在为银行发行永续债提供流动性支持，为加大金融对实体经济的支持力度创造有利条件。与此同时，央行还积极运用结构性货币政策工具，如调整普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准，增加覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求。

金融监管政策方面，银保监会则从强化监管考核机制入手，先后发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》以及《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》，意图切实增加银行信贷在小微企业和民营企业融资总量中的比重，带动小微和民营企业融资成本整体下降。证监会也正在不断推进资本市场服务实体经济的多项举措，如在股权融资方面，设立科创板并试点注册制的工作正在快速推进中。

与中央层面各项政策同步的是，多地也出台相关指导意见和配套措施，旨在落实中央的各项精神。据记者粗略统计，吉林、江苏、云南、安徽等地最近两个月均发布了相关政策，旨在破解实体融资难融资贵，而多地政府的政策着力点均在建立健全政府性融资担保体系以及发展区域股权市场和地方中小金融机构方面。

“当前宏观经济下行压力犹存，金融机构风险偏好趋于下行，加之在金融严监管环境下，表外、非标融资渠道收窄，实体经济、特别是民营企业、小微企业融资难融资贵问题仍突出。近期相关部门出台多项鼓励金融支持实体的政策，包括货币政策边际宽松，监管政策灵活调整等，都是着眼于解决这一实体经济痛点问题。”东方金诚首席宏观分析师王青对《经济参考报》记者表示。

可以预计的是，实体经济融资未来将获得更多政策力挺。除了继续引导发挥银行信贷的支持作用之外，下一步的政策着力点将是加大发展直接融资，以及发挥资本市场的作用来支持实体。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进中小企业健康发展的指导意见》明确提出，支持利用资本市场直接融资。加快中小企业首发上市进度，为主业突出、规范运作的中小企业上市提供便利。深化发行、交易、信息披露等改革，支持中小企业在新三板挂牌融资。推进创新创业公司债券试点，完善创新创业可转债转股机制。研究允许挂牌企业发行可转换公司债等等。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对记者表示，一方面，我国目前的中小企业私募债门槛偏高，规模偏小，将来有望进行较大的扩围。另一方面，在注册制实施的情况下，中小板将有望对中小企业有更多的开放和包容，对盈利、规模等指标进行相应地调整，突出其市场特色，加大中小企业上市发行力度。

在直接融资方面，民营企业股权融资支持工具也正在积极探索中。中国人民银行行长易纲表示，正在推动由符合规定的私募基金管理人、证券公司、商业银行金融资产投资公司等机构，发起设立民营企业股权融资支持工具，由人民银行提供初始引导资金，带动金融机构、社会资本共同参与，按照市场化、法治化原则，为出现资金困难的民营企业提供阶段性的股权融资支持。

(责编：蒋琪、朱一梵)