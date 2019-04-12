中国“绿色超级稻”累计推广612万公顷

本报讯（记者黄哲雯）由中国农科院主导的“为亚洲和非洲资源贫瘠地区培育绿色超级稻”国际农业科技扶贫项目自2008年启动以来，已在18个亚洲和非洲国家试种、审定和推广，审定高产、优质、多抗的品种78个，累计推广面积达612万公顷，使160万农户收入显著增加。
“绿色超级稻”不仅是指具有绿色性状的新品种，还代表资源节约、环境友好的育种新理念和高产、高效、生态、安全的栽培管理方式。该项目由中国政府、比尔及梅琳达·盖茨基金会资助，中国农科院作物科学研究所研究员黎志康主持，联合国内外58家水稻研究单位共同开展。项目实施11年，已向18个目标国家的26个研究机构累计发放并试种具有不同绿色性状组合的“绿色超级稻”品种或育种材料5235份，鉴定出一大批适应目标国家不同水稻生态环境的水稻优良品种。
据介绍，这一项目实现了农业科学技术的研发和应用方面的“顶天立地”：在理论研究上，完成了全球最大的植物基因组重测序项目——3000份水稻核心种质的全基因组重测序，在全基因组水平上剖析了水稻核心种质的基因组多样性，推动了水稻功能基因组研究成果在育种上的应用。在实践上，采用分子育种技术和策略，培育出一批抗旱、耐盐、耐淹、养分高效等新品种，实现水稻生产中少用农药、少施化肥、节水抗旱、优质高产的目标。
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