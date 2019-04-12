人民网>>财经

中国“绿色超级稻”累计推广612万公顷

黄哲雯

2019年04月12日08:42  来源：工人日报
 
原标题：中国“绿色超级稻”累计推广612万公顷

　　本报讯（记者黄哲雯）由中国农科院主导的“为亚洲和非洲资源贫瘠地区培育绿色超级稻”国际农业科技扶贫项目自2008年启动以来，已在18个亚洲和非洲国家试种、审定和推广，审定高产、优质、多抗的品种78个，累计推广面积达612万公顷，使160万农户收入显著增加。

　　“绿色超级稻”不仅是指具有绿色性状的新品种，还代表资源节约、环境友好的育种新理念和高产、高效、生态、安全的栽培管理方式。该项目由中国政府、比尔及梅琳达·盖茨基金会资助，中国农科院作物科学研究所研究员黎志康主持，联合国内外58家水稻研究单位共同开展。项目实施11年，已向18个目标国家的26个研究机构累计发放并试种具有不同绿色性状组合的“绿色超级稻”品种或育种材料5235份，鉴定出一大批适应目标国家不同水稻生态环境的水稻优良品种。

　　据介绍，这一项目实现了农业科学技术的研发和应用方面的“顶天立地”：在理论研究上，完成了全球最大的植物基因组重测序项目——3000份水稻核心种质的全基因组重测序，在全基因组水平上剖析了水稻核心种质的基因组多样性，推动了水稻功能基因组研究成果在育种上的应用。在实践上，采用分子育种技术和策略，培育出一批抗旱、耐盐、耐淹、养分高效等新品种，实现水稻生产中少用农药、少施化肥、节水抗旱、优质高产的目标。

(责编：蒋琪、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved