全国海洋生产总值超八万亿

本报北京4月11日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉，据初步核算，2018年全国海洋生产总值83415亿元，比上年增长6.7%，海洋生产总值占国内生产总值的9.3%。其中，海洋第一产业增加值3640亿元，第二产业增加值30858亿元，第三产业增加值48916亿元，海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为4.4％、37.0％和58.6％。据测算，2018年全国涉海就业人员3684万人。

2018年，北部海洋经济圈海洋生产总值26219亿元，比上年名义增长7.0%，占全国海洋生产总值的比重为31.4%；东部海洋经济圈海洋生产总值24261亿元，比上年名义增长8.0%，占全国海洋生产总值的比重为29.1%；南部海洋经济圈海洋生产总值32934亿元，比上年名义增长10.6%，占全国海洋生产总值的比重为39.5%。

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