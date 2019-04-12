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大江东|实实在在，这些数字印证上海“高质量”

2019年04月12日14:11  来源：人民日报中央厨房
 

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　　4月12日，中宣部组织的“高质量发展调研行”集体采访最后一天，数不清发了多少稿子的记者们仍然难掩兴奋，边采边发。大江东工作室发现，有几个数字是上海的高质量发展的有力佐证，也是属于上海的鲜明特色。

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　　上海正为长三角资本市场提供最好服务，眼下的重要内容是为有心有力科创板的企业搭桥铺路。 邱超奕 摄

　　开放100条！上海最大的优势是开放，扩大开放“宜快不宜慢”

　　习近平总书记去年在博鳌亚洲论坛上发表了重要讲话精神，提出开放举措落实“宜早不宜晚，宜快不宜慢”，为此，上海以最快速度制定实施了改革开放新举措——“上海扩大开放100条”，并且狠抓落实，已有93条落地实施，还有7条正在推进。

　　在这100条中，近1/3属于金融领域的新举措，去年上海新增持牌金融机构68家，一半以上是外资金融机构。特斯拉新能源车工厂项目首个以独资形式成功签约，落户临港地区，今年1月开工建设。特斯拉公司首席执行官埃隆 马斯克感叹：“这是中国速度、上海速度！”

　　在上海举办的中国国际进口博览会，中国主动向世界开放市场，推动经济全球化和投资贸易自由化、便利化，第二届的展位已在热订中。

　　上海外资企业以约占全市2%的企业数量，贡献了全市20%的就业、27%的GDP、33%的税收、60%的工业总产值和65%的进出口。2018年上海口岸货物贸易进出口总额达到1.2万亿美元，占全国的27.9%、全球的3.4%，居世界城市首位。

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　　来自瑞士的瑞伯职业培训公司，成了中国首家外商独资财富管理职业培训机构，特地从瑞士赶来与媒体见面的投资方菲利克斯先生看重“中国机遇”。

　　开放，不仅是对外，也包括对内开放。

　　长三角一体化发展上升为国家战略，是中央的重大战略布局，也对上海推动长三角更高质量一体化发展提供了重大机遇，提出了更高要求。

　　25%！用数据锁定制造业的占比，是上海独创，防止产业空心化和服务业虚高

　　上海市第十一次党代会上提出的，要加快构建以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的现代产业体系。

　　应勇谈到，现代服务业为主体，体现在上海第三产业占GDP的比重稳定在70%左右；战略性新兴产业为引领，是指战略性新兴产业走得更快，发展得更好，增速高于全市工业增速；先进制造业为支撑，是指上海不能不要制造业，而是要发展先进制造业、高端制造业，而且先进制造业的比重在全市GDP中不能低于25%。

　　25%，这个数字很吸睛。扩大现代服务业比重，是上海前20年的努力方向，现在，为何要固化制造业地位？

　　原来，习近平总书记要求上海巩固提升实体经济能级，切实做到“两个防止”，即防止资金、资源、资产脱实转虚，防止产业结构形态虚高，“所以我们要夯实产业基础”。

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　　浦江科技城成为上海又一新动能蓄水池。谢卫群摄

　　两年前，上海市颁布巩固提升实体经济50条措施，明确提出要以高端发展为导向，聚焦突破战略性新兴产业，形成汽车、新一代信息技术、智能制造装备、生物医药与高端医疗器械、新材料等千亿元以上产业集群。并用数据锁定制造业的占比，这是上海的独创，旨在防止产业空心化和服务业虚高。

　　现代服务业、战略性新兴产业、先进制造业三者互为相长。上海现代服务业中，生产性服务业比重很大，如果制造业不能巩固提升，研发设计、信息技术、总集成总承包、检验检测认证、供应链管理等生产性服务业发展就会受影响，以服务业为主的经济结构就难以稳固。确保一定比例的制造业，是上海经济的内在需要，也是上海现代经济体系的重要支撑。

　　目前，上海高端制造业风生水起。工业战略性新兴产业比重提高至30.6%，2018年增幅达3.8%，高于全市工业增速2.4个百分点。大飞机、量子卫星、蛟龙号深潜器等重大创新成果问世，蓝天梦、中国芯、创新药、智能造、未来车等新兴产业加快发展。上海产业“新势力”正在崛起。

　　锁定“五个中心”！“能把十个太阳的能量聚集于一根头发丝”，对标世界一流，提升核心竞争力

　　对上海来说，光是中国最先进远远不够，瞄准的是“国际最高”。张江的酷炫，是上海奔向最高的一个缩影——注重提升城市能级和核心竞争力。

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　　张江科学城，已经成为上海面向全球面向未来的科创基地。 欧阳洁 摄

　　上海的核心竞争力何在？“国家给上海的定位是建设国际经济、金融、贸易、航运、科创中心和文化大都市，建设长三角世界级城市群的核心城市，加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。我们牢牢认清和把握城市核心功能，朝着这个目标迈进”，应勇说。

　　金融中心呼之欲出。金融市场交易总额去年突破1600万亿元，“上海金”“上海油”等上海价格影响全球，上海成为全球金融要素市场最完备的城市之一。目前全市持牌金融机构总数1600多家，其中外资金融机构占30%。上海在全球金融中心指数（GFCI）中的排名上升至全球第5位，而2009年3月这个排名仅仅第35位。

　　贸易中心可圈可点。2018年，上海口岸货物贸易进出口总额达1.2万亿美元，占全国27.9%、全球3.4%，居世界城市首位。

　　航运中心，上海港国际标准集装箱吞吐量超过4000万标准箱，连续9年位居世界第一，货邮吞吐量连续11年位居世界第三，航空旅客吞吐量超过1亿人次，居世界第四。

　　科创中心有相当起色。科技创新中心框架基础、重大布局和政策体系等初步确立。2018年上海研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4%，每万人口发明专利拥有量从2011年的13.3件提高到2018年的47.5件。上海加快向具有全球影响力的科技创新中心进军，以国际视野、全球标准建设张江综合性国家科学中心，加快建设世界一流的大科学设施群，集聚更多的高水平研发机构和高科技企业。加快建设功能型平台和科技服务平台，在人工智能等领域谋划布局新一批功能平台，着力营造开放包容、高效协同的创新创业生态。

　　950万！“一网通办”接入数——上海“店小二”甘于为人才为企业鸣锣开道

　　央媒记者涌进上海，撞到了好几个上海的“第一次”。

　　4月11日，上海自贸区外国人来华工作“一网通办”服务平台开通上线，正式接入全市“一网通办”总平台，实现外国人来华工作居留许可“一网通办”“一表申请”“一窗受理”和“一站服务”——老外也能享受上海的“一网通办”了。同一天，浦东国际人才港第一次开门揖客。

　　这是上海高质量发展使出的又一“高招”——做好“店小二”，为人才鸣锣开道。

　　近两年，仅浦东就有1.5万名外国人申请工作许可证，并在浦东居留。上海成为了国内国际一流人才最具吸引力的城市之一。

　　上海最大的资源是纷至沓来的人才。构建具有国际竞争力的人才发展制度，探索更积极、更开放、更有效的海内外人才引进政策，实施人才高峰工程，完善人才创新创业服务体系，上海志在成为国际一流创新创业人才的汇聚之地、培养之地、事业发展之地、价值实现之地。

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　　上海浦东国际人才港开港 同步推出外国人来华工作“一网通办”服务平台。 李泓冰 摄

　　“一网通办”，成为上海改善营商环境的重要举措。应勇介绍，“我们曾经讲过一句狠话，所有依靠财政支持的政府部门，它的信息系统如果不能与大数据中心互联共享，财政就不拨款。去年我们实现了人口、法人、空间地理和电子证照四大基础数据库数据的归集，并初步建立了公共数据汇聚、互联、共享和开放的机制。”这是上海推进“一网通办”的决心的生动写照。

　　“一网通办”平台注册企业和公民用户数已超过950万。

　　上海以高效办成一件事为目标，系统重构政府部门内部业务流程，重构跨部门、跨层级、跨区域协同办事流程，有些甚至是革命性再造。今年上海又提出“双减半、双一百”，就是接入在线服务平台的行政审批事项办理时限再减一半、提交材料再减一半，对100项政务服务事项业务流程优化再造、再增加100项民生服务事项全市通办。

(责编：白宇)
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