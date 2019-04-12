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海关总署：今年一季度我国外贸进出口总值7.01万亿元

2019年04月12日14:39  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月12日电 （朱江）今日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2019年一季度进出口情况，并答记者问。

李魁文介绍，中国海关统计，今年一季度我国外贸进出口总值7.01万亿元，比去年同期增长3.7%。其中，出口3.77万亿元，增长6.7%；进口3.24万亿元，增长0.3%；贸易顺差5296.7亿元，扩大75.2%；按美元计价，一季度，我国外贸进出口总值1.03万亿美元，下降1.5%。其中，出口5517.6亿美元，增长1.4%；进口4754.5亿美元，下降4.8%；贸易顺差763.1亿美元，扩大70.6%。

海关总署分析，一季度我国外贸发展具体有以下九方面特点：

一是3月当月进出口增速较快，出口呈现两位数增长。今年3月份，我国外贸进出口2.46万亿元，增长9.6%，有力拉动一季度外贸整体增速的回升。其中出口1.34万亿元，大幅增长21.3%，进口1.12万亿元，下降1.8%。按美元计价，3月份，我国外贸进出口总值为3647亿美元，增长3.1%。其中出口1986.7亿美元，增长14.2%；进口1660.3亿美元，下降7.6%。

二是一般贸易进出口增长且比重上升。一季度，我国一般贸易进出口4.17万亿元，增长6%，占我国进出口总值的59.6%，比去年同期提升1.3个百分点，贸易方式结构持续优化。其中，出口2.2万亿元，增长11.7%；进口1.97万亿元，增长0.3%。

三是对欧盟、东盟和日本等主要贸易伙伴进出口增长。一季度，我国对欧盟进出口总值为1.11万亿元，增长11.5%，占我外贸总值的15.8%；我与东盟贸易总值为9345.5亿元，增长8.1%，占13.3%。同期，中美贸易总值为8158.6亿元，下降11%，占11.6%；中日贸易总值为5055.5亿元，增长3.2%，占7.2%。

四是对“一带一路”沿线国家进出口增速好于整体。一季度，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2万亿元，增长7.8%，高出外贸整体增速4.1个百分点，占我外贸总值的28.6%，比重提升1.1个百分点。其中，对俄罗斯、沙特阿拉伯、埃及进出口分别增长9.8%、33.8%、18.3%。我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放，成为拉动我国外贸发展的新动力。

五是民营企业进出口增长，比重提升。一季度，我国民营企业进出口2.84万亿元，增长9.9%，占我国进出口总值的40.6%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口1.86万亿元，增长13.8%，占出口总值的49.3%；进口9853.1亿元，增长3.2%，占进口总值的30.4%。同期，外商投资企业进出口2.89万亿元，下降0.7%，占41.3%；国有企业进出口1.24万亿元，增长1%，占17.7%。

六是中西部和东北进出口增速高于全国整体增速，区域发展更趋协调。一季度，西部12省市区外贸增速为14.5%，高出全国增速10.8个百分点；中部六省外贸增速为6.9%，高出全国增速3.2个百分点；东北三省外贸增速为5.1%，高出全国增速1.4个百分点。同期，东部10省市外贸进出口增长2.3%，较全国增速低1.4个百分点。

七是机电产品和劳动密集型产品出口同步增长。一季度，我国机电产品出口2.21万亿元，增长5.4%，占我国出口总值的58.8%。其中，便携式电脑出口增长8%，汽车出口增长15.1%。同期，服装、玩具等7大类劳动密集型产品合计出口6855.3亿元，增长6.5%，占出口总值的18.2%。

八是原油和天然气等大宗商品进口量增加，铁矿砂、煤炭、大豆进口量有所减少。一季度，我国进口原油1.21亿吨，增加8.2%；天然气2427万吨，增加17.8%；成品油872万吨，增加5.8%。此外，进口铁矿砂2.61亿吨，减少3.5%；煤7463万吨，减少1.8%；大豆1675万吨，减少14.4%。初步测算，一季度，我国进口价格总体上涨3.5%，其中铁矿砂进口价格上涨12.8%，大豆上涨8.8%，天然气上涨28.2%。

九是综合保税区外贸进出口表现活跃。一季度，我国综合保税区进出口5262.3亿元，增长11.7%，其中出口3111.8亿元，增长8.4%；进口2150.5亿元，增长16.7%；进出口、出口、进口增速分别高出外贸整体增速8个、1.7个和16.4个百分点。

李魁文指出，总体看，一季度我国外贸开局平稳，同时我们也要看到，当前世界经济和贸易增长动能转弱，外部环境依然复杂严峻，外贸发展面临诸多不确定因素。海关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、扎实工作，稳步推进海关各项改革，着力优化口岸营商环境，推动外贸稳中提质，更好地服务国家经济社会发展大局。

(责编：朱江、朱一梵)
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