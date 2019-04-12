中国电子商务交易总额10年增10倍

央视网消息：2019中国国际电子商务博览会上数据显示，中国电子商务交易总额从2008年的3.14万亿元增长到2018年的31.63万亿元。其中，网络零售交易额从0.13万亿元猛增到9万亿元。中国已经连续多年成为全球第一网络零售大国。

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