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央行：3月末对实体经济发放的人民币贷款余额140.98万亿

2019年04月12日23:02  来源：人民网
 

人民网北京4月12日电 （记者罗知之）央行今日发布2019年3月末社会融资规模存量统计数据报告和2019年一季度社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，3月末社会融资规模存量为208.41万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为140.98万亿元，同比增长13.8%；2019年一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加6.29万亿元，同比多增1.44万亿元。

数据指出，初步统计，3月末社会融资规模存量为208.41万亿元，同比增长10.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为140.98万亿元，同比增长13.8%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.18万亿元，同比下降11.3%；委托贷款余额为12.15万亿元，同比下降11%；信托贷款余额为7.88万亿元，同比下降7.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.01万亿元，同比下降12.1%；企业债券余额为20.79万亿元，同比增长10.5%；地方政府专项债券余额为7.81万亿元，同比增长40.4%；非金融企业境内股票余额为7.06万亿元，同比增长4.2%。

从结构看，3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.6%，同比高1.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1%，同比低0.3个百分点；委托贷款余额占比5.8%，同比低1.5个百分点；信托贷款余额占比3.8%，同比低0.7个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.9%，同比低0.5个百分点；企业债券余额占比10%，与上年同期持平；地方政府专项债券余额占比3.7%，同比高0.7个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.4%，同比低0.2个百分点。

此外，据央行初步统计，2019年一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，比上年同期多2.34万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加6.29万亿元，同比多增1.44万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加241亿元，同比少增251亿元；委托贷款减少2278亿元，同比少减1031亿元；信托贷款增加836亿元，同比多增109亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2049亿元，同比多增829亿元；企业债券净融资9071亿元，同比多3801亿元；地方政府专项债券净融资5391亿元，同比多4622亿元；非金融企业境内股票融资531亿元，同比少752亿元。3月份社会融资规模增量为2.86万亿元，比上年同期多1.28万亿元。

从结构看，一季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的76.9%，同比低6.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比0.3%，同比低0.5个百分点；委托贷款占比-2.8%，同比高2.9个百分点；信托贷款占比1%，同比低0.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比2.5%，同比高0.4个百分点；企业债券占比11.1%，同比高2.1个百分点；地方政府专项债券占比6.6%，同比高5.3个百分点；非金融企业境内股票融资占比0.6%，同比低1.5个百分点。

(责编：马昌、袁勃)
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