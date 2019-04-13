中小企业发展基金投资额超六十亿元（权威发布）

■ 国家中小企业发展基金已有4只子基金，认缴总规模195亿元，共完成投资项目222个，投资金额超过60亿元，已投项目主要涵盖高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等战略性新兴行业

本报北京4月12日电 （记者韩鑫）《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（以下简称意见）近日印发。“意见聚焦中小企业面临的困难和问题，结合近期已出台的部分财税金融政策，提出23条针对性更强、更实、更管用的新措施，为当前和今后一个时期促进中小企业发展提供了遵循和指引。”在12日举行的国新办政策例行吹风会上，工信部副部长王江平说。

意见更加突出营造公平竞争的发展环境，要求在要素获取、准入许可、经营运行、政府采购和招投标等方面对各类所有制企业平等对待，对民营经济和中小企业发展十分重要。其次，更加突出建立长效机制。意见在优化发展环境、健全服务体系等方面提出一系列要求，着重从建立长效机制上发力。

针对中小企业面临的突出问题和主要诉求，意见在财税和金融支持上提出加快中小企业首发上市进度、推进增值税等实质性减税等更有针对性的政策措施。此外，更加突出提升中小企业创新和专业化能力水平。针对中小企业生产经营粗放、创新能力不强等问题，力求厘清政府和市场的边界，通过政策引导，推动中小企业加快提高专业化能力和水平。

意见提出，要充分发挥各种基金对中小企业发展的引导带动作用。当前，国家中小企业发展基金运营情况如何？王江平介绍，目前，国家中小企业发展基金已有4只子基金，认缴总规模195亿元，共完成投资项目222个，投资金额超过60亿元，已投项目主要以种子期、初创期成长型中小企业为主，涵盖高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等战略性新兴行业。下一步，将推动国家中小企业发展基金走市场化、公司化、职业经理人道路，带动更多社会资本扩大对中小企业的股权投资规模。

针对助力中小企业走出去开拓国际市场，意见提出鼓励中小企业服务机构、协会等探索在条件成熟的国家和地区设立“中小企业中心”。工信部中小企业局局长马向晖解释，设立中国中小企业中心，将有利于为中小企业国际化发展提供专业化服务。目前，第一个中国中小企业中心已经在德国柏林运营。

《 人民日报 》（ 2019年04月13日 03 版）

(责编：马昌、袁勃)