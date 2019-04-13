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开局平稳 不乏亮点——解读一季度外贸“成绩单”

2019年04月13日09:42  来源：新华网
 

　　新华社北京4月12日电 题：开局平稳 不乏亮点——解读一季度外贸“成绩单”

　　新华社记者刘红霞、杨迪

　　我国一季度外贸“成绩单”12日出炉，货物贸易进出口总值达到7.01万亿元，同比增长3.7%。业内人士认为，在全球保护主义风险加剧背景下，我国外贸实现平稳开局来之不易；未来外贸要实现稳中提质，仍要下不少功夫。

　　海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文当天在国新办新闻发布会上说，三方面因素支撑外贸实现平稳开局。首先，国内经济稳是外贸稳的重要支撑；其次，进出口价格水平温和提升拉动外贸增长；最后，人民币汇率保持总体平稳，也利于外贸稳增长。

　　他同时表示，当前世界经济和贸易增长动能转弱，外部环境依然复杂严峻，外贸发展面临诸多不确定因素。

　　类似担忧并非没有依据。世界贸易组织4月2日发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。世界银行、国际货币基金组织等国际机构近期也纷纷表示，世界经济处于“微妙时刻”，贸易摩擦升级等不稳定不确定因素正在集聚，全球贸易承压。

　　“在这种国际形势下，我国一季度外贸实现平稳开局来之不易，这与我国出台一系列稳外贸、扩大开放的举措密切相关。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明说。

　　平稳开局的整体态势下，同样不乏亮点。比如，一季度我国一般贸易进出口额占外贸总值的59.6%，比去年同期提升1.3个百分点，贸易方式结构呈现持续优化态势。又如，民营企业进出口比重持续提升，综合保税区外贸进出口表现活跃等。

　　值得一提的是，从区域维度看，西部12省区市外贸增速为14.5%，中部六省增速为6.9%，东北三省增速为5.1%，东部10省市增速为2.3%，增速呈现“西快东慢”格局。

　　以四川省为例，今年前两个月外贸同比增长20.6%。据成都海关相关负责人介绍，四川与共建“一带一路”国家外贸比重明显上升，同时，省会城市占全省外贸总额比重有所下降，绵阳、广元等地外贸增速明显较快，形成了“一干多支、区域协同”的发展格局。

　　“一带一路”建设已经成为拉动我国外贸发展的新动力。一季度，我国与共建“一带一路”国家合计进出口达2万亿元，同比增长7.8%，占我国外贸总值的28.6%，比重提升了1.1个百分点。

　　“我国与其他新兴市场经贸往来更加密切。”李魁文说，贸易伙伴多元化正积极推进。

　　面临波诡云谲的国际形势，如何进一步稳外贸？如何推动外贸稳中提质？业内人士建议，一方面，政府要着力优化口岸营商环境，助力外贸企业轻装上阵；另一方面，企业也应加大科研力度，聚焦高附加值产品。与此同时，各方应协同发力，多渠道、多角度化解全球贸易摩擦，为全球贸易注入更多确定性。

(责编：岳弘彬、曹昆)
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