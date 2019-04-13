世行和IMF春季年会：全球增长中国贡献率将超30%

央视网消息：“世界银行和国际货币基金组织春季年会”正在美国华盛顿召开。12日，国际货币基金组织(IMF)举行亚太区专场发布会，IMF预计亚太地区在2019年和2020年的经济增速均为5.4%，对全球经济增长的贡献率超过60%，其中，中国的贡献率超过30%。

国际货币基金组织亚太部主任李昌镛在发布会上表示，国际货币基金组织认为，亚太地区仍将是未来全球最有活力、经济增长势头最强劲的地区，预计亚太地区在2019年和2020年的经济增速均为5.4%，对全球经济增长的贡献率超过60%，其中，中国的贡献率超过30%。

多因素影响 亚太经济下行风险增加

不过，李昌镛同时也强调说，尽管亚太地区中长期经济前景稳定，但受全球增速放缓、贸易摩擦以及金融市场波动等因素的影响，亚太地区经济下行风险正在增加，应当引起各国决策者警惕——国际货币基金组织建议各国采取适当的宏观调控政策，保持经济增长和就业稳定。李昌镛还特别指出，中国和韩国等经济体近期推出的财政刺激政策对于稳定增长将发挥重要作用。

此外，国际货币基金组织还呼吁，亚太各国应采取积极措施应对劳动生产率下降和人口老龄化等中长期挑战，通过加大对劳动力市场、教育以及创新的投资，确保经济长期可持续发展。

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