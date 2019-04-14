原标题：一季度海南离岛免税销售快速增长 免税政策进一步放宽

海口海关消息：今年一季度，海口海关共监管离岛免税购物金额42.4亿元，同比增长29.24%。

去年12月1日起，海南离岛免税政策进一步放宽，旅客每个自然年能享受的免税购物限额提高到30000元，不限购买次数。今年1月，海南新增海口和琼海博鳌的两家免税店，海南离岛免税购物店增至4家。

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