【海南自贸试验区建设一周年】注重引进外资和国际人才 打造“四小时 八小时飞行经济圈”

海南省发布消息，在海南自贸试验区建设一周年之际，海南将考虑在部分园区、行业试行零关税、低税率等自贸港核心政策，同时打造四小时 八小时飞行经济圈。

高质量建设自贸试验区

据了解，高标准高质量建设自贸试验区是当前海南全面深化改革开放的主要任务，要先实现自贸试验区建设目标，为下一步自贸港建设打好基础。

海南在建设自贸试验区的同时，还将考虑在部分园区和行业压茬试行零关税、低税率等自贸港核心政策。探索开展金融领域开放创新先行先试，着力培育打造总部经济、设计、新型工业、健康疗养、互联网等十二类重点园区，建设人流、物流、资金流进出信息系统和社会管理信息化平台等。

注重引进外资和国际人才

海南建设自贸试验区，将更加注重引进外资和国际人才。加大全球招商力度，引进符合中国国情、符合海南实际、符合高质量发展要求的产业项目和市场主体。利用自贸试验区和自贸港平合，与“一带一路”沿线国家扩大合作、拓展发展新空间。针对人才短缺问题，坚持引进和培养“双轮驱动”，开展国际人才管理改革试点，建立健全相关政策。

打造四小时 八小时飞行经济圈

同时，海南将着力打造“四小时 八小时飞行经济圈”，也就是从海南出发，四小时飞行时间可以覆盖亚洲21个国家和地区约占世界47%的人口，八小时飞行时间可以覆盖亚洲、大洋洲、欧洲、非洲等59个国家和地区约占世界67%的人口。加快民航机场建设，加密、新开国际航线，提升海南的国际竞争力和影响力。

(责编：白宇)