原标题：5G来临 全场景沉浸式“一屏读天下”将成为可能

我国数字阅读用户总量达到4.32亿

5G来临 全场景沉浸式“一屏读天下”将成为可能

4月12日至14日，第五届中国数字阅读大会在杭州举办。大会开幕式上发布的《2018年度中国数字阅读白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，截至2018年，我国数字阅读用户总量达到4.32亿，人均数字阅读量达12.4本，人均单次阅读时长达71.3分钟。

本届大会在国家新闻出版署、浙江省人民政府指导下，由中国音像与数字出版协会、中共浙江省委宣传部、中共杭州市委宣传部主办，中国音像与数字出版协会数字阅读工作委员会、杭州市西湖区人民政府、杭州市文化创意产业办公室、咪咕数字传媒有限公司共同承办。大会以“e阅读，让生活更美好”为主题，旨在联合各方共同探讨全媒体时代下的数字阅读理念创新、方式创新与实践创新，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，推进国家文化软实力和中华文化影响力的提升。

中宣部出版局副局长冯士新在致辞中强调，要坚持以正确导向引领数字阅读，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定文化自信，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，弘扬主旋律，传播正能量，让积极健康的数字阅读内容充盈网络空间，同时要统筹推动数字阅读和传统阅读，着力做强优质主题内容的网络传播，创新提升数字阅读发展水平。

《白皮书》显示，中国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元，同比增长19.6%，大众阅读市场规模占比逾九成，是产业发展主导力量。数字阅读用户的行为偏好随着年龄的增长而不断变化，14岁~18岁人群偏好青春校园类题材，且呈现高时长、高频率的阅读习惯；25~30岁的人群偏爱职场商战类内容，人均年阅读量13.22本，超过数字阅读用户的平均水平。

在付费意愿方面，数字阅读用户的版权意识基本建立，付费意愿连年提升，2018年66.4%的用户愿意付费。近70%的数字阅读用户认为2018年的数字阅读内容质量有所提升。题材方面，立体多样的现实主义题材更受用户欢迎，都市生活、职场商战类的网络原创内容受到热捧。

在产业创新方面，以社交化为特征的媒体融合以及线上线下打通的纸电融合等模式带来新的产业增长点，人工智能、区块链等前沿技术的创新应用进一步挖掘出产业内生动能。

《白皮书》同时发布了年度十佳数字阅读作品、项目、城市的评选结果，北京、杭州、成都、太原、宁波、上海、厦门、乌鲁木齐、济南、广州荣获十佳数字阅读城市称号。

5G时代，知识将如何与万物产生互联？阅读，又将以什么样的方式给人类带来更美好的体验？作为阅读产业风向标的中国数字阅读大会给出的答案是：5G将带来“屏民阅读”时代，使“一屏读天下”成为可能，开启全场景沉浸式数字阅读体验。

中国移动咪咕公司总经理刘昕说，随着5G技术的落地、虚拟技术的提升以及人工智能的发展，打造沉浸式互动体验将是数字阅读行业未来的发展趋势。如今，数字传播技术带来的数字阅读、有声阅读、可视化阅读已然超越传统阅读体验，图文、音频、视频及AR/VR技术的加入使阅读变得生动立体。

刘昕表示，咪咕作为中国移动旗下负责数字内容领域业务的专业子公司，将积极拥抱5G时代带来的产业变革新机遇，依托海量优质内容，结合先进数字技术，加快培育新动能，推动新型业务发展，打造更符合用户使用习惯的智能产品和开放性内容平台，促进数字内容的即时传播、精准传播，助力构建全程、全息、全效、全员的全媒体智慧生态。

（记者 崔丽）

(责编：蒋琪、杨曦)