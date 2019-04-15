原标题：央行：中国股市显示出触底和复苏迹象

4月12日至13日，第39届国际货币与金融委员会（IMFC）会议在美国华盛顿召开，会议主要讨论了全球经济金融形势与风险、全球政策议程和基金组织改革等议题。中国人民银行副行长陈雨露出席会议。

会议指出，全球经济继续扩张，但速度慢于去年10月份的预期,预计增速将在2020年回升。在政策空间有限、债务水平达到历史高位、金融脆弱性居高不下的背景下，全球经济面临的风险仍偏向下行，主要包括贸易紧张局势、政策不确定性、地缘政治风险以及融资条件的突然大幅收紧。

会议承诺，为稳固经济增长，各方将继续缓释风险和提高韧性，并在必要时共同行动以支持增长和维护全球利益。财政政策应在必要时重建缓冲，保持灵活性并促进增长，避免顺周期性并确保公共债务处于可持续水平，并保障民生目标的实现。货币政策应在符合央行自身职责的前提下，确保通胀趋向目标或在目标附近趋稳，并稳固通胀预期。央行应该以沟通良好并基于数据的方式开展决策。会议同意监督金融脆弱性和金融稳定面临的新风险，并在必要时加以应对，包括运用宏观审慎工具。

会议强调采取共同行动以强化国际合作和国际框架。会议指出自由、公平和互利的货物和服务贸易及投资是增长和就业的关键引擎。为实现这一点，需解决贸易紧张局势，支持世界贸易组织进行必要改革以完善其运行。

会议重申将致力于保持强健、以份额为基础、资源充足的国际货币基金组织，并维护其在全球金融安全网中的核心作用。会议注意到基金组织近期向其理事会提交的第15次份额总检查进展报告，并要求执董会将基金组织资源和治理改革作为最重要的一项工作加以推进，最晚于2019年年会前完成第15次份额总检查工作并进行报告。会议呼吁全面落实2010年基金组织治理改革。

陈雨露在发言中指出，今年中国稳健的货币政策将松紧适度，M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配。中国将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，加快金融市场基础设施建设，健全问题金融机构的处置机制，继续完善汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。同时，中国将进一步扩大金融业开放，实现制度性、系统性开放，以更加透明、更符合国际惯例的方式同等对待中资和外资金融机构。中国呼吁各方按既定时间表完成基金组织第15次份额总检查，使具有活力的经济体的份额比重能够提高到与其在世界经济中的相对地位一致的水平。中国呼吁基金组织继续支持开放、包容、以规则为基础的多边贸易体系，并愿与各方加强合作，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

陈雨露还表示，中国股市正显示出触底和复苏迹象。随着国际机构投资者进行多元化证券投资，以及中国进一步开放债市和股市，去年外国证券投资流入达到创纪录的1200亿美元。鉴于以人民币计价的资产越来越多地被纳入国际指数，外国证券投资流入的潜力正在上升。

(责编：蒋琪、杨曦)