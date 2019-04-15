IPO“即审即发”趋势明显 年内过会率达80%

今年以来，IPO审核不仅呈现高过会率，并且“即审即发”的趋势正在形成，尤其是十八届发审委履职以来，多家企业从过会到核发批文周期明显缩短。但同时已完成新股发行数量和融资规模出现下滑。
据《证券日报》记者统计，今年以来至4月14日，发审委审核25家首发企业，其中20家成功过会，过会率达到80%，去年同期分别为79家（不包括取消审核情况）、40家成功过会、过会率仅为50.63%。
4月12日，证监会核发广东日丰电缆股份有限公司、西安三角防务股份有限公司、武汉帝尔激光科技股份有限公司三家企业IPO批文。其中广东日丰电缆股份有限公司于3月26日上会审核获通过，仅间隔18天；西安三角防务股份有限公司、武汉帝尔激光科技股份有限公司均于4月4日审核获通过，间隔9天。
3月12日，十八届发审委开始履职审核首发企业，当日审核通过了四川天味食品集团股份有限公司的首发申请。仅十天后，3月22日证监会就按法定程序核准天味食品的IPO批文。此外，3月26日审核获通过的拉卡拉支付股份有限公司、浙江运达风电股份有限公司也已经于4月4日获得证监会IPO批文。
伴随着科创板试点注册制，传统IPO审核通道“即审即发”趋势形成的同时，发行审核在透明度也在提高。3月25日，在“科创板审核32条”推出之后，证监会发布了 “IPO审核50条”。这被市场认为主板及中小创的发行审核标准制度化、透明化进程已经开启。
广证恒生新三板研究团队认为，科创板企业审核规则将逐步移植至A股的发行审核，现有板块对企业的包容性也将有所提升。此外，科创板上市审核重点关注信息披露，并通过发行审核问答等形式推进审核标准的透明化，提高可预期性。增量市场改革引领存量市场改革，A股的发行审核标准制度化、透明化进程将加速。
据广证恒生新三板研究团队统计，2019年第一季度，A股预披露企业数量共31家、上会企业数量16家，期末待审企业数量为253家。从上会企业的平均审核时间情况看，2019年第一季度上会企业从预披露至上会平均耗时576天。尽管周期较2018年第三、四季度的391天、539天有所延长，但每月上会企业的最短待审周期均在400天以内，且每个月份上会企业最大待审周期与最小待审周期之间有所收窄。若企业质地良好，申报材料规范，排队时间将有较高可预期性。
在IPO审核出现新趋势的同时，今年以来，A股市场新股发行却较去年同期有所下滑。据《证券日报》记者统计，截至4月14日，今年以来A股市场已经有35家公司（包括中国外运、长航油运）完成上市，合计募资约278.56亿元，去年同期是40家、413.94亿元，分别下滑12.5%、32.71%。
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