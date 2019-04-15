原标题：北京一季度消费者信心指数创五年来新高
新华社北京4月14日电(记者任峰)北京市统计局发布的数据显示，2019年一季度，北京市消费者信心指数升至119.3，比2018年四季度提高6点，高于上年同期0.8点，创五年来新高。
统计显示，一季度，构成消费者信心指数的几类指数均保持平稳向好态势，尤其是就业状况预期指数升幅大于总指数升幅6.3点，对消费者信心指数拉升作用十分明显。
具体来看，随着一系列稳就业新招实招陆续出台，北京市就业指数表现强劲。一季度就业状况信心指数为119.3，比上季度提高7.4点。其中，消费者就业状况满意指数为131.0，与2018年4季度持平；就业状况预期指数为127.8，比上季度提高12.3点，为五年来最高。
个税改革政策落地实施等利好因素提升了消费者收入预期。2019年一季度，北京市消费者家庭收入状况信心指数回升至109.5，比上季度提高3.1点。其中，家庭收入状况满意指数为110.4，比上季度提高3.1点；家庭收入状况预期指数为112.7，比上季度提高4.2点。
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