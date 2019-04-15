粤港澳大湾区建设带动广东旅游业升级

本报讯 （记者杨召奎）近日，马蜂窝旅游网发布的《中国省域自由行大数据系列报告之广东省》显示，广东省无论是旅游热度还是旅游发展速度，都位居华南地区首位。除了广东传统的旅游项目，2018年港珠澳大桥通车，粤港澳大湾区协同效应，带动了广东旅游业快速升级。
在广东热门旅游目的地排行榜中，粤港澳大湾区城市群包揽了前五位。报告显示，广东省最热门的旅游城市分别为广州、深圳、珠海、惠州和佛山。深圳、珠海是面向香港和澳门的重要口岸城市，前往港澳旅游的人群，也往往会在此停留。
近年来，广东省休闲旅游产业发展迅速，“小蛮腰”和主题乐园是广东最受游客喜爱的玩乐产品。2018年港珠澳大桥通车后，旅行社迅速上线了品类丰富的休闲旅游产品。不仅能让游客乘车体验穿越跨海大桥，还能带领游客乘坐游船、帆船、直升机，从多个不同角度感受港珠澳大桥的宏伟壮观。
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