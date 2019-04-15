认知环境能力赶超动物 人工智能才称得上“厉害”
新鲜事
无论下棋还是玩电子游戏，人工智能的表现似乎都强于人类。然而，近日，英国研究人员认为，只有能够像鸡、老鼠等动物一样具备灵活的认知环境的能力，人工智能才称得上“厉害”。
据新华社报道，研究人员因此举办“动物人工智能奥林匹克”竞赛，让各种人工智能设备在指定“赛场”内完成认知任务，例如，向人工智能展示某种食物并将食物挪走，看它能否重新找到食物。研究人员说，向鸡展示某种食物并当面将食物移走，鸡大概知道这种食物被拿到了哪里，并能够克服障碍重新找到食物。
英国《泰晤士报》援引研究参与者、帝国理工学院研究人员马修·克罗斯比的话报道：“人工智能在电子游戏领域进展显著，已经能够打败人类。令人工智能熟悉环境并理解其物理构成，这是我们真正需要取得进步的领域。”
研究人员计划于4月底开放赛场，供参赛队伍训练其人工智能设备，6月开始正式竞技，让参赛人工智能设备解决一些动物日常遇到的小问题。取得优胜的参赛队伍将获得1万美元（约合6.7万元人民币）奖金。
克罗斯比说，只有当人工智能展现出与一只略微机灵的老鼠相当的认知灵活度时，才是为机器人取代人类的前景担忧的时候。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】