原标题：认知环境能力赶超动物 人工智能才称得上“厉害”

认知环境能力赶超动物 人工智能才称得上“厉害”

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无论下棋还是玩电子游戏，人工智能的表现似乎都强于人类。然而，近日，英国研究人员认为，只有能够像鸡、老鼠等动物一样具备灵活的认知环境的能力，人工智能才称得上“厉害”。

据新华社报道，研究人员因此举办“动物人工智能奥林匹克”竞赛，让各种人工智能设备在指定“赛场”内完成认知任务，例如，向人工智能展示某种食物并将食物挪走，看它能否重新找到食物。研究人员说，向鸡展示某种食物并当面将食物移走，鸡大概知道这种食物被拿到了哪里，并能够克服障碍重新找到食物。

英国《泰晤士报》援引研究参与者、帝国理工学院研究人员马修·克罗斯比的话报道：“人工智能在电子游戏领域进展显著，已经能够打败人类。令人工智能熟悉环境并理解其物理构成，这是我们真正需要取得进步的领域。”

研究人员计划于4月底开放赛场，供参赛队伍训练其人工智能设备，6月开始正式竞技，让参赛人工智能设备解决一些动物日常遇到的小问题。取得优胜的参赛队伍将获得1万美元（约合6.7万元人民币）奖金。

克罗斯比说，只有当人工智能展现出与一只略微机灵的老鼠相当的认知灵活度时，才是为机器人取代人类的前景担忧的时候。

(责编：李楠桦、杨曦)