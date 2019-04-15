原标题：电动自行车实施“新国标”前夕 “超标车”被抢购

近日，在各电动自行车专卖店里，不约而同地出现奇怪的现象：不符合新国标的 “超标车”销量大增，消费者们争相购买，几乎将电动车销售商的库存抢购一空。电动自行车实施“新国标”前夕，消费者抢搭超标车“末班车”的现象日益突出。

担心会“绝版”，市民抢购踏板式电动车

走在南京的街头，记者发现路边停放的电动车中，簇新锃亮的新车多了起来。而且，清一色的都是踏板式电动车。

家住龙江小区的市民王先生，近日花7000多元购买了一辆踏板式小牛电动车，将骑了多年的脚踏式轻便电动车换掉了。王先生说，孩子下半年就要上初中了，学校离家有2公里。这个距离不远也不近，上学放学接送，骑电动车最方便。不久前，他获知“新国标”就要实施的消息，同事们都议论说，这新国标一实施，踏板式电动车就要“绝版”了。王先生赶紧跑到专卖店去买了这辆新电动车。

“为什么接送孩子一定要骑踏板式电动车呢？”记者问王先生。他说，“踏板式电动车车身大、车座宽、车速快、电池容量大。孩子大了，当然是这种车坐得更舒服，而且早晨上学赶时间，也需要速度快些。”

商家原怕“卖不掉”，结果竟然“不够卖”

4月12日下午，记者来到位于清凉门大街的小牛电动车专卖店，发现与之前店里商品琳琅满目的景象形成巨大反差，此刻展厅里陈列的只有一款车——车身最小的“M系列”。这款车的外形也与之前售卖的车有所改变：增加了脚踏板，车座变短了。

店里的销售员告诉记者，最近来买车的消费者都指明要车身最大的踏板车“N系列”。由于前来购买的人太多了，几天前就把店里的库存买空了。现在想购买，只能先付订金，他们明天再尝试从别的店里调货过来。

另一家小牛电动车专卖店的老板告诉记者，这几天卖得最好的就是售价9999元的“N系列”顶配版。“有一天，店里还剩最后一辆车了，来了好几个顾客，他们抢着付钱”，这位老板感慨地说，“最近两天，我已经连续推掉5个要购买这款车的顾客了。厂家已经不生产了，我们之前不敢多订，怕卖不掉。谁知道现在居然出现不够卖的情况！”

车管所：电动车上牌量激增5倍

“近几天，在线注册登记在用电动车信息的数量，从之前平均每日约2000辆，激增至每日过万辆。”连云港市交警支队相关负责人介绍，目前连云港市共有4.6万人通过系统提交了在用电动自行车备案申请，其中2000余人申请旧国标号牌，4.4万人申请临时信息牌。

“部分商家通过宣传旧国标电动车以期进一步消化库存，但是从近日来的登记信息看，多数市民趋向理智消费，登记在用车辆较多，新购旧国标电动车数量占少数。”上述负责人分析称。全市各地交警部门在市民成功提交登记申请信息之日起，10日内完成信息审核工作。审核通过的，申请人携带本人身份证和登记备案信息表图片，于60日内到自选的取牌点免费领取、安装临时信息牌，或通过自主选择邮政部门速递上门安装。自5月15日起，将不再受理备案登记申请，7月15日前，对之前已审核通过的车辆发放临时信息牌。

江苏交警提醒广大群众，4月15日起，全省将全面停止旧国标电动自行车登记上牌，不要盲目购买旧国标及不合标电动车，7月15日起，无牌电动自行车严禁上路行驶，交警部门将依法查处。

记者 刘霞 陈明慧

(责编：蒋琪、杨曦)