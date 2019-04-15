原标题：雄安新区范围内所有工业企业2020年前实现搬迁淘汰

中新社石家庄4月15日电 (黄歆尧)河北省生态环境厅15日透露，2020年前实现雄安新区范围内所有工业企业搬迁淘汰。雄安新区(雄县、容城、安新及周边部分区域)重点打造北京非首都功能疏解集中承载地，发展高端高新产业。

资料图为航拍雄安新区建设场面。中新社记者 韩冰 摄

近日，河北省生态环境厅印发的《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》(以下简称《意见》)提出了上述指导意见。

《意见》明确雄安新区及周边地区依法划定低排区，全天禁止除保障城市生产生活需求以外的“国三”及以下标准重型柴油车、载货车(新能源车除外)驶入；实现所有燃煤锅炉的燃气替代，2020年前全面退出所有散煤；大力发展轨道交通和公共交通体系，研究制定机动车总量控制策略。

资料图为航拍雄安新区白洋淀引黄泵站。中新社记者 韩冰 摄

此外，《意见》对河北中部核心区(廊坊、保定)提出了环境管控措施：京昆高速以东、荣乌高速以北，天津、保定、廊坊市与北京接壤的区县划定为禁/控煤区；京昆高速以东、荣乌高速以北、津汕高速以西的区域及雄安新区周围区县划为限行区，实施6时—24时分时段限行和空气质量预警状态的应急限行措施，加强对运输原材料货运汽车的管控和疏导。2035年除前述禁煤区外，全部地级及以上城市中心城区和重点行业实现无煤化。

据悉，《意见》旨在切实改善河北大气环境质量，加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，以区域空间环境承载力为约束，以主体功能区规划和产业规划布局为引领，实施分区域差别化的环境准入政策，推动全省产业合理布局，实现与生态环境保护协调发展。(完)

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