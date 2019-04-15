人民网>>财经

工信部：2019年要推进危化品生产企业搬迁改造

2019年04月15日14:14  来源：中国新闻网
 
原标题：工信部：2019年要推进危化品生产企业搬迁改造

　　中新网4月15日电 据工信部网站消息，工业和信息化部副部长王江平近日表示，2019年将做好六方面工作，扎实推进危化品生产企业搬迁改造。目前，搬迁改造工作取得初步成效，2018年全面启动的目标已实现。

　　资料图：危化品事故模拟演练。何蒋勇 摄

　　4月12日，推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造专项工作组(下称“专项工作组”)2019年第一次会议在工业和信息化部召开。在会上，王江平指出，一年来，工业和信息化部、应急管理部会同有关部门扎实推进各项任务落实，搬迁改造工作取得初步成效，实现了2018年全面启动的目标。

　　王江平强调，2019年将要扎实推进危化品生产企业搬迁改造，着力做好六方面工作：一是要不断提升对危化品搬迁改造工作重要性和紧迫性的认识；二是加强统筹协调，提高工作效率；三是加大重点地区和重难点项目的协调；四是加大要素供给、执法推动和政策优化力度；五是加强搬迁改造工作中的安全环保管理；六是积极营造良好的氛围。

(责编：杨曦、蒋琪)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved