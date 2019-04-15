原标题：工信部：2019年要推进危化品生产企业搬迁改造

中新网4月15日电 据工信部网站消息，工业和信息化部副部长王江平近日表示，2019年将做好六方面工作，扎实推进危化品生产企业搬迁改造。目前，搬迁改造工作取得初步成效，2018年全面启动的目标已实现。

资料图：危化品事故模拟演练。何蒋勇 摄

4月12日，推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造专项工作组(下称“专项工作组”)2019年第一次会议在工业和信息化部召开。在会上，王江平指出，一年来，工业和信息化部、应急管理部会同有关部门扎实推进各项任务落实，搬迁改造工作取得初步成效，实现了2018年全面启动的目标。

王江平强调，2019年将要扎实推进危化品生产企业搬迁改造，着力做好六方面工作：一是要不断提升对危化品搬迁改造工作重要性和紧迫性的认识；二是加强统筹协调，提高工作效率；三是加大重点地区和重难点项目的协调；四是加大要素供给、执法推动和政策优化力度；五是加强搬迁改造工作中的安全环保管理；六是积极营造良好的氛围。

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