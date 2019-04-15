原标题：三部委发文：从4方面促进跨境电商寄递服务高质量发展

国家邮政局、商务部、海关总署日前联合印发了《关于促进跨境电子商务寄递服务高质量发展的若干意见（暂行）》（以下简称意见）。4月11日，国家邮政局在召开的第二季度例行新闻发布会上对意见进行了解读。

据悉，意见从4个方面提出了12条具体政策措施，主要是鼓励和支持各类企业依法进入市场、公平竞争、创新发展、规范经营。

在“深化放管服改革，激发市场活力”方面，意见提出支持服务供应商主体多元化、支持外资企业依法进入市场、支持建立跨境寄递服务企业信用体系3条政策措施。在“坚持创新驱动发展，构建保障机制”方面，意见提出加快创新跨境寄递服务模式、加快完善跨境寄递服务体系、加快建立数据交换机制3条政策措施。在“优化行业发展环境，促进协同共进”方面，意见提出提升跨境寄递服务网络能力、提升跨境寄递服务全程通关便利、提升参与国际治理能力建设3条政策措施。在“加强全过程监管，坚持依法行政”方面，意见提出规范跨境寄递服务企业和跨境电商相关企业行为、落实寄递渠道安全管理规定3项政策措施。

(责编：冯粒、袁勃)