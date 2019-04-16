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海关总署通报濒危物种缉私十大典型案例

王雨萧 刘红霞

2019年04月16日08:14  来源：工人日报
 
原标题：海关总署通报濒危物种缉私十大典型案例

　　据新华社北京4月15日电 （记者王雨萧 刘红霞）海关总署15日对外发布打击象牙等濒危物种及其制品走私十大典型案例，其中，特别通报了近期侦办的“1·17”特大象牙走私案，现场查获7.48吨象牙。这是海关缉私部门近年来自主侦查一次性查获象牙数量最大的案件。

　　除“1·17”特大象牙走私案外，此次发布会还通报了九起典型案例。

　　——一起案件目前正在进一步侦办中。

　　2019年4月，青岛、南宁海关缉私局在山东、广西地方公安及森林公安的配合下，实施联合抓捕，抓获犯罪嫌疑人14名，经查，犯罪嫌疑人高某长期与一越南人相互勾结，从中越边境非设关地以偷运方式，向我国大量走私象牙等濒危制品，并利用快递等渠道向国内买家销售。目前，该案正在进一步侦办中。

　　——五起案件已移送检察机关审查起诉。

　　2018年破获的五起案件已移送检察机关审查起诉。包括深圳、福州、湛江“404”象牙走私案，湛江、深圳“801”珍贵动物制品走私案，汕头“307”濒危鹦鹉蛋走私案，哈尔滨“4·27”象牙等珍贵动物制品走私案，广州“1·19”犀牛角走私系列案。

　　——一起案件已移送人民法院审理。

　　2018年6月破获的江门、南宁“608”石首鱼鱼胶走私案已移送人民法院审理。该案查获加利福尼亚湾石首鱼鱼胶2621只，查证涉嫌走私加利福尼亚湾石首鱼鱼胶15955只，案值约8.49亿元。

　　——两起案件已经宣判。

　　2017年破获的湛江、福州“7·5”特大象牙等珍贵动物制品走私案和南宁“1726”象牙走私案已经宣判。其中“7·5”特大象牙等珍贵动物制品走私案抓获犯罪嫌疑人27名，查证涉嫌走私象牙8.45吨、走私穿山甲鳞片796.25千克。2018年2月，湛江市中级人民法院对该案开庭审理并当庭宣判，一审判处主犯王某有期徒刑十五年，其他被告分别被判处三年至九年有期徒刑，并处罚金。

　　海关总署缉私局局长孙志杰说，近年来我国海关缉私部门着力强化国际和地区执法合作。一方面，加强与世界海关组织和国际刑警组织合作，积极参加代号为“保卫”的打击濒危物种走私国际联合行动。另一方面，加强与濒危物种走私来源地、中转地和消费地海关、警方等执法部门合作打击力度，开展联合执法。把缉私网越织越密，把防线向更远处延伸。

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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