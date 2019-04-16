原标题：2019年脱贫攻坚奖评选表彰活动启动

本报讯 （记者赵剑影）2019年全国脱贫攻坚奖评选表彰活动日前正式启动，上报推荐候选人和候选组织的截止时间为5月31日。

国务院扶贫办副主任夏更生介绍说，今年是第4年开展脱贫攻坚奖评选表彰活动。与往年相比，今年方案在奖项设置和表彰数量、表彰对象、推荐方法、推荐名额分配方案等4个方面保持不变，同时更加注重面向脱贫攻坚主战场和基层一线，强调脱贫攻坚实绩导向，更加注重突出广泛代表性。

全国脱贫攻坚奖设奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖、组织创新奖5个奖项。其中，奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖每个奖项表彰先进个人25名左右，组织创新奖表彰先进单位40个左右，共计表彰名额140个左右。

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