原标题：多城公布考核成绩单 共享单车不能任性了

厦门、成都等多座城市近期公布了共享单车考核“成绩单”，并将考核结果与投放份额挂钩，奖优罚劣。业内人士认为，这种鼓励“共享”、限制“任性”的措施，将助推共享单车企业实现精细化运营。

根据厦门公布的2019年度上半年共享单车考核结果，在厦门经营的企业中，摩拜单车以77.2分(满分为100分)蝉联第一。按照考核成绩，摩拜、哈啰、青桔这三家企业分别获得7.5万辆、4.5万辆和1万辆的投放份额。ofo小黄车和赳赳单车排名靠后，没有获得投放份额，将退出厦门市场。

此外，成都市城管委近日也通报了2月份成都中心城区共享单车停放秩序考核情况——摩拜单车、青桔单车、哈啰单车、ofo小黄车得分都在80分以上。

“奖优罚劣是一种比较好的精细化管理举措。”交通运输部科学研究院城市交通研究中心副主任吴洪洋认为，通过考核来奖优罚劣，不仅能够实现总量管控，更能督促企业提升管理水平，走上精细化管理道路。

截至目前，厦门、南京、杭州、上海、广州、深圳、成都、合肥等多个城市都开启了对共享单车企业的定期考核工作。尽管各地考核标准并不完全一致，但考察重点都聚焦在运维能力、安全应急、创新管理等方面。例如，在厦门组织的考核中，共享单车运维和技术能力考核是重点，并主要对共享单车电子围栏、定位等技术指标展开考核。此外，各地也把是否提供真实数据、数据能不能实时更新、有没有违规投放等作为了考核重点。

“考核能够督促企业提高服务水平，改变共享单车乱停乱放问题，有效解决潮汐现象对城市交通造成的影响。”吴洪洋表示，相比此前部分共享单车企业的疯狂扩张，如今共享单车竞争已经进入下半场，服务质量将成为企业持续发展的重要因素。

“经营主体太多，导致盲目扩张；企业数量太少，也会出现垄断等问题。所以，目前几家企业有序竞争，是一个比较合理的状态。”吴洪洋说，“有政府的监管和考核，加上企业间有序竞争，共享单车行业将朝着良性发展方向发展”。

此外，部分城市在坚持总量管控的前提下，开始推动企业做好服务升级，提升骑行体验。例如，杭州交通运管部门表示，今年考核仍将继续，不过重点将从车辆减量转移到车辆更新置换上。工作人员将在路面随机抽检车辆新旧程度，将车辆质量也计入考核当中，促使企业做好更新换代，让市民获得更好的骑行体验。

“希望共享单车行业能够继续在推动城市绿色交通过程中发挥更大作用，得到更多认可。”东南大学交通法治与发展研究中心执行主任顾大松说。(经济日报记者 李治国)

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