原标题：智能自助洗车服务悄然兴起：无人洗车机24小时营业

民营加油站配置自动洗车机吸客，国有加油站初现智能无人洗车机，自助洗车全面花开 将倒逼粗放型的传统洗车门店转型，向精洗、美容、装具等相对更高端的服务转变

自动智能或自助，你想怎么洗车

昨日下午1时，不少车辆在某私营加油站加油后，径直驶往自动洗车区免费洗车。用时不到3分钟的便捷洗车服务颇受用户欢迎。

对于工作忙碌的上班族而言，洗车是个不小的烦恼。下雨天洗车店门可罗雀，大晴天却要排起长队。作为汽车后服务市场中最为高频、刚需的消费行为，洗车业务的市场供给，目前处于严重不足的境地，洗车难、洗车贵、洗车排长队等问题日益凸显。

近日，市民王先生反映，他在和顺石油花桥加油站发现了自动化洗车“新大陆”，不到3分钟就能洗好一辆车。“老司机”吴师傅也惊讶地发现，在中国石化洪山庙第二加油站门口，设有大盒子智能无人洗车机，24小时营业随时可洗。此外，6元洗一次的智能自助洗车服务已在长沙城区悄然兴起。记者多方采访了解到，长沙汽车后服务行业已开始向自动、智能或自助洗车模式探路。那么，哪种模式受到更多车主的青睐？洗车行业自动化、自助化发展又将给传统的洗车店带来怎样的冲击？

A 民营加油站借免费自动洗车揽客

家住雨花区花侯路的市民王先生曾备受洗车难困扰。不过，王先生最近惊喜地发现，位于沙湾路和花侯路交叉处的和顺石油花桥加油站，安装了一台自动洗车设备，只要进站加油满220元，便可获赠一张洗车券。“3分钟左右就能完成洗车过程，因为速度快，排队等候时间也很短。”王先生对记者表示，车需要加油，加油后还能顺便把车洗了，虽然洗得没那么精细，内部也清洁不到，但不失是一种方便、快捷的选择。自此之后，王先生便成了那里的常客。

昨日下午1时，记者来到王先生提到的这家加油站，“免费洗车”的标牌立在门口醒目的位置。记者发现，半数以上的车辆在完成加油后，便径直开到洗车区进行清洗。自动洗车机屋内配有高压水枪、泡沫枪、水龙头等设备，在工作人员的引导和提示下，车辆缓慢驶入洗车机。整个洗车过程均由机器操作，时长不足3分钟。车主全程不用下车，坐在车里就能享受快捷方便的洗车服务。

加油站自动化洗车效果如何？“除有少许树胶等污渍未清洗干净，以及残留较多的水渍外，其他都还令人满意。”记者随机采访的一位市民说。记者走访中还发现，自动洗车机成了很多民营加油站的“新标配”，诸如顺丰石化加油站(万家丽北路)、时代阳光大道加油站等都添置了自动洗车机。

B 智能无人洗车亮相国有加油站

依靠自动洗车机，民营加油站在为车主提供便利的同时招揽了更多生意。而依靠智能无人洗车机，中石化洪山庙第二加油站的用户获得了更先进更便捷的洗车服务体验。

在开福区东二环中国石化洪山庙第二加油站，设置着一台24小时无人洗车系统“BIGBOX大盒子”。用户在依照语音提示停放好车辆后，通过自助扫码进行支付，5分钟左右就完成了洗车过程。洗车期间人无需下车，全程也无人员值守操作。

在费用上，会员享有购买会员卡洗车低至1.2元的优惠，另外可办理全年畅洗卡，一天可洗一次。相较如今普遍不低于30元一次的传统洗车价格，这一定价颇为“廉价”。

“很多时候，汽车只是外观比较脏，而内部并不需要清洗，智能无人洗车机几分钟就能清洗完外观。”滴滴司机吴师傅表示，相比传统洗车方式，这种洗车不仅价格低廉，而且还能帮助车主节省不少洗车时间，很受滴滴 “老司机”的欢迎。记者了解到，大盒子智能无人洗车机在长沙目前尚处于试点阶段，有望大规模推广。

在与记者的闲聊过程中，吴师傅还提到智能自助洗车服务在长沙也很流行。据相关本地媒体报道，智能自助洗车服务已在长沙城区悄然兴起，成为不少有车一族清洗爱车的选择。智能自助洗车机机身两侧均配有高压水枪、泡沫枪，具备“清水”“泡沫”“吸尘”“消毒”“洗手”等功能。智能自助洗车服务6元钱一次，甚至还可以“节约”，24小时敞开洗，一切自己动手，洗得放心。

C 自助化无人化是洗车行业大趋势

数据显示，过去5年当中，中国的汽车保有量以年均10%的速度在增长。据公安部相关数据统计，2018年中国机动车保有量已达3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆，小型载客汽车首次突破2亿辆。此外，私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长，2018年保有量达1.89亿辆，近5年年均增长1952万辆。

2019湖南汽车展览会新闻通气会亦透露，湖南汽车千人保有量最高的城市是长沙，约为270辆，长沙目前每100个家庭有66辆汽车。业内预测，受增值税调整等利好因素的影响，长沙汽车千人保有量将迎来高速增长的契机。

显然，面对巨大的汽车保有量，中国的洗车行业供给是明显不足的。“传统洗车工作存在着效率低、资源消耗大、等待时间长、场地要求高、人力成本高等诸多问题。”湖南大学经济学教授李斌认为，自助化、无人化将是未来洗车行业的发展趋势。目前，自动、智能、自助多种洗车模式的出现虽是在“摸着石头过河”，但最终都将倒逼粗放型的传统洗车门店转型，向精洗、美容、装具等相对更高端的服务转变。

(责编：蒋琪、杨曦)