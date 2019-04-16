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五环内唯一共有产权房启动“拼装”

曹政

2019年04月16日08:29  来源：北京日报
 
原标题：五环内唯一共有产权房启动“拼装”

　　原标题：五环内唯一共有产权房启动“拼装”

　　本报记者 曹政

　　一块三米高、两米宽的外墙板重达两吨，需要几十米高的塔吊才能吊起。楼层地板上，五位工人目不转睛盯着这个庞然大物，使用对讲机实时与塔吊司机沟通着前后左右的位置。

　　这是五环内唯一一处共有产权房项目玉景阳光的施工现场。工地里看不到大规模的施工队伍和脏乱的现场浇筑，五位工人只用一周就能“拼装”出一层楼的主体结构。建设方中铁二十二局相关负责人昨天向记者介绍，正因为采用了装配式工艺，该项目进展迅速，虽然刚启动“拼装”没多久，但12栋楼在今年8月就能完成主体结构施工。

　　总建设用地面积2.7万平方米的玉景阳光项目位于西长安街以北，西四环与西五环之间，邻近地铁1号线玉泉路站。整个项目共14栋楼。12栋为共有产权房，全部采用装配式工艺。最先“拼装”的3号楼工程才进行了一周时间，第一层主体结构就已经基本完成。

　　12栋采用装配式工艺的建筑，预制构件7678块，外墙板、内墙板、叠合楼板、楼梯踏步、预制空调板等均在工厂预制，然后运到工地组装。“项目装配率最高达60%，最大的构件重4.6吨，也是北京最早一批采用高标准装配式施工技术的共有产权住房。”项目经理李峰计算出，吊装一个模块仅需10分钟。

　　相比传统的现场浇筑方法，装配式施工更节能环保。李峰说，与混凝土现浇作业相比，装配式建筑作业工人减少了一半，施工效率提升了至少一倍，可缩短施工周期30%，同时建筑垃圾能减少70%，显著降低施工粉尘和噪声污染。

　　而对于这种装配式建筑的牢固性，项目总工程师郑海涛表示，依靠先进的工艺和严格的管理，这种建筑格外结实，特别是接缝比传统建筑工艺更加严密。玉景阳光小区装配式预制构件之间通过钢筋相连，吊装后采用灌浆的方式融合加固，在充填完毕后的4小时内，技术人员严格按照施工要求加强养护，从而确保了工程质量，“小区建筑的抗震等级超过八级，完全可以放心居住。”

　　装配式建筑的部件在工厂实现标准化生产，能极大降低误差。“传统建筑中容易出现门窗漏风，主要因为现场浇筑精度不够，难免出现缝隙。而在这里，外墙板尺寸在工厂生产时固定加工，误差控制在一两毫米内，远小于设计允许的1.5厘米，从而大幅度减少了门窗和接缝处漏风等情况。”郑海涛说。

　　记者获悉，该项目在总平面布局时打造“视觉绿廊”，设置了三处开放空间，视线与地块西侧城市公园紧密结合，小区施行“人车分流”。据介绍，玉景阳光项目预计今年8月主体完工，2020年交付。

(责编：赵爽、杨曦)
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