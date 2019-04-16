原标题：上市公司银行理财热“退烧” 一季度认购金额同比减少近五成

■本报记者 吕 东

一直以来，利用企业闲置募集资金或自有资金购买银行理财产品被众多上市公司当作一项重要的投资手段，购买理财产品金额一直居高不下，那么在2019年，在资管新规、理财新规实施的首年，上市公司认购银行理财产品又有何变化呢？

《证券日报》发现，随着银行保本型理财产品的减少以及预期收益率的持续走低，上市公司购买银行理财产品的热情也在正在大幅消退。今年第一季度，参与认购理财产品的上市公司数量以及上市公司认购理财产品金额与去年同期相比均大幅下降。

3293亿元购买银行理财

同比减少47.9%

去年资管新规、理财新规相继落地，银行理财产品发行在类型、兑付以及认购规模上均发生了明显变化的背景下，上市公司今年第一季度购买理财产品金额较去年同期出现了大幅下滑。

同花顺iFinD数据统计显示，今年第一季度，A股上市公司共发布了1220条委托理财公告，这一数量较去年同期大幅缩水33.44%，而去年同期的委托理财公告数量曾高达1860条。在这些上市公司发布的委托理财的公告中，银行理财产品仍是上市公司的首选，该类产品占所有购买理财产品比例高达九成以上。

与此同时，上市公司公告中披露的涉及购买银行理财产品数量以及认购金额均有明显减少。其中，今年一季度上市公司披露的认购理财产品数量为5106条，而去年同期则高达8095条；购买理财产品的金额合计为3292.57亿元，较去年同期的6319.19亿元下降47.9%。

上市公司委托理财，仍将重点放在了流动性及安全性上。《证券日报》记者注意到，在上市公司认购理财产品的公告上，所购买的理财产品均为安全性高、低风险且流动性好的理财产品，且几乎所有上市公司在发布的理财公告中也均对此有明确的表示。

本报记者查阅部分上市公司委托理财公告发现，利用闲置募集资金认购理财产品的上市公司均会指出，此次投资是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用。而利用自有闲置资金理财的上市公司则同样指出，将会在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，购买低风险的理财产品。

这种情况在今年第一季度也不例外。

今年前3个月，上市公司认购的保本型银行理财产品及90天以内的产品占比仍在九成以上。根据已披露的数据统计，理财产品类型中，非保本浮动性收益产品仅为892款，占全部产品的占比仅为17.47%，其余则全部为保本型理财产品。而在期限选择上，1个月至3个月期限的产品数量多，而半年期以上的产品则数量较少。

预期收益率下滑

上市公司参与热情降温

上市公司投资银行理财产品的降温，也与资管新规、理财新规相继发布后保本型产品减少及收益率下滑等因素有关。

虽然由于资管新规过渡期的存在，让目前上市公司闲置募资金购买银行理财产品暂时尚未有“断炊”之忧，但保本型产品越来越少也已成为必然。普益财富统计数据显示，今年3月份，全国银行净值产品存续量为6209款，环比上升689款。从净值转型程度指数来看，银行净值转型程度指数为4.66点，环比上升0.38 点，并较去年同期上升3.51点。

自资管新规颁布以来，理财产品非标投资受限，随着原有较高收益的存量资产到期，总体预期收益率出现下滑。

今年3月份，银行封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.22%，较上期下降0.04个百分点，这已是去年4月份资管新规发布之后的连续第11个月下滑。当月，全国没有一个省份的的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，31个省份的保本型银行理财产品收益率则是环比下降；与之形成鲜明对比的是，27个省份3月份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，但此类产品显然不是上市公司重点的理财投资标的。

(责编：赵爽、杨曦)