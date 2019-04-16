原标题：冯俏彬：积极财政政策要更好服务于高质量发展

去年底召开的中央经济工作会议指出，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费。今年的《政府工作报告》再次明确，正确把握宏观政策取向，继续实施积极的财政政策。这是党中央、国务院综合研判国际国内经济形势、驾驭经济社会发展全局，着眼于保持经济持续健康发展和社会和谐稳定而作出的科学抉择。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求。实施积极的财政政策，要服从服务于“高质量发展”这一对中国具有长期意义的目标，积极主动发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，增强财政政策的预见性和预防性，提升积极财政政策的“高质量内涵”，在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，助力中国经济高质量发展。

一是要服务于创新驱动发展的需要。经济史一再表明，技术进步是经济繁荣的根源，创新驱动是中国经济的希望所在。因此，积极财政政策应抓住创新驱动这个“牛鼻子”，在关系到国民经济与社会发展的关键环节、关键企业、关键技术上加大支持力度，特别是要抓住新一轮产业革命的历史性机遇，重点支持鼓励与互联网和数字经济相关的新型基础设施建设、基本服务接入等，为经济高质量发展创造条件。

二是要服务于优化经济结构的需要。结构优化主要应体现在以下几个方面：一方面是供给与需求之间能保持动态平衡；另一方面是产业上、中、下游之间协同性增强。此外，还表现为资源、环境、生态与经济社会之间的相互容纳、长远共存。积极财政政策应当在以上几个方面加大投入，始终把优化经济结构放在重要位置。

三是要服务于消费升级的需要。我国庞大的消费市场不仅对于世界各国有着巨大的吸引力，同时也是我国经济可持续发展的重要力量。考虑到当前我国与消费有关的基础设施并不健全、消费环境和质量都有待提升，积极财政政策也应当在这方面有所助力，加强与消费相关的基础设施、公用设施建设等。

四是要服务于服务业发展的需要。我国已进入工业化的中后期，农业、制造业正在与服务业深度融合，具有广阔的成长空间。积极财政政策应当考虑到这一趋势，加大对人民群众急需的教育、医疗、交通、养老、旅游等方面的支持力度。

五是要服务于绿色发展的需要。绿水青山就是金山银山。过去我们在生态保护、环境建设方面存在大量的透支与欠账，加大这方面的投入不仅能顺应全社会对于良好生态环境的需求，也能切实推动我国经济发展方式转变。积极财政政策应当加大对于节能环保、生态修复、环境治理等方面的投入。

六是要服务于包容性发展的需要。改革开放以来，我国在改善民生方面已取得巨大进步，但还有不少历史欠账和薄弱环节，人们向往更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更舒适的住房、更可靠的社会保障。积极财政政策可加大这方面的投入与支持，助力增加公共产品有效供给，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

总之，当前我国经济运行面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化，保持中国经济列车行稳致远，离不开积极财政政策的支撑和助力。实施积极财政政策一方面要努力发挥其促投资、稳增长的正面效应，但同时也要注意防止和克服此前的一些缺陷和问题，特别要注意将“高质量发展”“制度安排”等关系经济长远发展的因素结合到政策考虑之中，抓住关键环节、关键问题，精准发力、对症下药，努力把政策用好，让积极财政政策真正起到作用，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

（本文来源：经济日报 作者冯俏彬系国务院发展研究中心宏观部副部长）

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