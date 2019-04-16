原标题：国际货币基金组织领导人点赞“一带一路”：给各国人民带来实实在在的好处

央视网消息：2017年第一届“一带一路”国际合作高峰论坛召开期间，来华参会的国际货币基金组织总裁拉加德在接受专访时表示，“一带一路”倡议有助于推进更强有力的经济合作，发展前景十分广阔。国际货币基金组织的各级官员也在不同场合多次表示，国际货币基金组织愿意与中国在“一带一路”建设上保持密切合作，并为共建“一带一路”提供能力建设支持。

日前，国际货币基金组织总裁拉加德和副总裁张涛在接受央视记者专访时，再次表达对“一带一路”倡议的支持，同时，他们也对中国政府重视并推动“一带一路”合作向高质量发展表示认同。

国际货币基金组织总裁 拉加德：当下全球对基础设施领域的投资都存在不足的现象，因此 像“一带一路”这样为基础设施建设融资的倡议毫无疑问是受欢迎的，我们作为国际机构当然支持这一倡议。

国际货币基金组织副总裁 张涛：我们认为 “一带一路”秉承互联互通和开放的宗旨毫无疑问，对各国人民之间，对社会群体之间，特别是各个经济体之间的互联互通有促进意义，如果能够实现它所带来的潜在利益，将给世界各国人民带来实实在在的好处。

“一带一路”倡议提出近6年来，已经成为当今世界规模最大的合作平台，也是最受欢迎的公共产品。从最初的“抓紧规划”，到近年的“扎实推进”，再到提出“拓展第三方市场合作”，“一带一路”建设迈向高质量发展的工作部署变得愈加具体实在。即将召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，其核心也是推动“一带一路”合作实现高质量发展。对此，国际货币基金组织也表示认同。

国际货币基金组织总裁 拉加德：同时，投资时也要评估这些国家的宏观经济框架，这是基础设施需求和融资之间的微妙平衡。我感受到现在中国政府对此给予高度重视，我知道习近平主席非常重视项目的高质量。

国际货币基金组织副总裁 张涛：如果这些项目实现得好，可以消除对“一带一路”的质疑，同时也会对增强“一带一路”的凝聚力、号召力获得更多的支持有帮助。这个共识现在是越来越多地得到了各国政府以及国际机构的认同。我相信“一带一路”会沿着这个方向取得更多进步、

国际货币基金组织总裁拉加德还表示，即将召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，提供了一个供各方充分沟通与交流的平台，将使得“一带一路”建设更加高效、更可持续。

国际货币基金组织总裁 拉加德：我相信这将是一个很好的机会，使中国政府进一步明确未来方向，夯实“一带一路”倡议的政策框架，同时也给予受益国家和国际机构就该倡议模式及框架充分发声的平台，从而使得“一带一路”的投资项目更高效、更可持续。

(责编：李枫、袁勃)