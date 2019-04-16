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中央决策部署为央企保持稳中有进良好态势提供根本保证

2019年04月16日16:05  来源：央视网
 

国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗（张馨 摄）

　　央视网消息：记者从国务院新闻办公室获悉，4月16日，国新办举行2019年一季度央企经济运行情况发布会。国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗在回答记者提问时表示，中央企业一季度保持稳中有进的良好态势，同时支持经济健康发展的积极因素在持续发力，原因有以下方面：

　　一、中央的决策部署为宏观经济平稳运行提供了根本保证。在我国宏观经济面临各种考验、世界经济不稳定、不确定因素增多的情况下，以习近平同志为核心的党中央统揽国内国际两个大局，高瞻远瞩，审时度势，做出一系列重大决策部署，有力地改善了宏观经济环境，有力地释放了市场活力和社会创造力，有力地增强了各类所有制企业的竞争力。

　　二、中国经济的发展潜力巨大。我国拥有完整的产业体系、供给体系，产能十分强大，具备产业调整和升级的良好基础。从市场来看，拥有巨大的市场空间，14亿人的消费升级将带来市场的不断扩大。另外，有丰富的人力资源。

　　三、中央企业改革成效逐步显现。十八大以来，国资委和中央企业认真贯彻党中央、国务院的一系列决策部署，特别是贯彻国企改革“1+N”系列文件，深入推进各项改革举措落地，许多长期制约企业发展的难题逐步得到解决。改革的红利逐步释放，比如说，完善国资监管体制，推动企业市场主体地位更加牢固；建立现代企业制度，促进企业灵活高效的市场机制逐步形成，激发了企业的活力。

　　四、中央企业干部职工担当作为、干事创业的精气神更足了。党的十八大以来，特别是全国国有企业党建会以来，中央企业抓党建、强党建的力度、广度和深度都是前所未有的，有力地改善了企业的政治生态。中央企业铁人精神、两弹一星精神、航天精神、青藏铁路精神焕发出新的生机和活力。

(责编：白宇)
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